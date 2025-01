Mercado Municipal recebe mais de 2 mil pessoas no primeiro final de semana

Mais de 2 mil pessoas compareceram ao Mercado Municipal de Suzano durante este final de semana prolongado (18, 19 e 20/01), de acordo com a Associação dos Permissionários do Mercado Municipal de Suzano. O equipamento, aberto ao público no último sábado, conta com nove boxes em pleno funcionamento e atraiu a população nos três dias com diversas opções gastronômicas disponíveis.

Os visitantes puderam adquirir diversos tipos de alimentos, como queijos, grãos, frutas e pães. Além disso, há espaços comercializando sorvetes, lanches e bebidas. Especialmente na manhã de abertura, a praça de alimentação ficou lotada com a presença da população, que aproveitou para conhecer a estrutura do novo equipamento.

Por conta do feriado de São Sebastião, padroeiro da cidade, o Mercado Municipal funcionou também na última segunda-feira, dia em que ficará fechado pela escala normal. Às terças, quintas e sextas-feiras, os boxes funcionarão das 8 às 20 horas; às quartas-feiras, das 8 às 21 horas; aos sábados, das 8 às 16 horas, com a praça de alimentação operando até as 20 horas; e, aos domingos, das 8 às 13 horas.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Mauro Vaz, enalteceu o novo equipamento e disse que o funcionamento integrado com a feira livre dará mais opções aos munícipes. “Há coisas que as pessoas só encontram no Mercadão e isso atrai muito o público da nossa cidade. O espaço construído é confortável e proporcionará bons momentos para quem o visitar. Fico feliz com o sucesso que está sendo o Mercado Municipal”, declarou o chefe da pasta.

Por sua vez, o prefeito Pedro Ishi convidou a população a ir ao local. “Esse espaço é muito bom para adquirir especiarias e, depois, reunir a família na praça. Vale muito visitar. O Mercadão foi entregue com carinho para a população e já é um ótimo espaço para movimentar a economia da nossa cidade. Fico feliz em fazer parte disso”, finalizou o chefe do Poder Executivo municipal.