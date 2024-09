Ministério da Saúde faz repasse insuficiente; Hospital Federal chega a 72% e termina em 2025

As obras do Hospital Federal de Suzano chegaram a 72% de conclusão após um investimento de mais de R$ 43,2 milhões. A previsão é que o empreendimento seja entregue no primeiro semestre de 2025. As informações são da Prefeitura de Suzano.

O valor total de investimento até o momento é de R$ 43.282.284,42, sendo que R$ 31.512.998,26 foram de contrapartida municipal e R$ 11.769.286,16 é de verba federal. Isso significa que 72,8% do investimento é de recursos próprios da Prefeitura de Suzano.

A Prefeitura explicou que, neste momento, os serviços realizados são de infraestrutura elétrica e instalação de sistema IT Médico, climatização, gases especiais, elevadores e geradores de energia. Os trabalhos de estrutura, alvenaria, impermeabilizações e pastilhas externas já foram finalizados.

Os próximos passos para a obra são: instalação de divisórias de banheiro, piso vinílico, folhas de portas, tomadas e interruptores, entradas de energia, luminárias, aparelhos sanitários, subestação de energia, rede estruturada, sistemas especiais, controle de acesso, réguas de gases medicinais, sistema de aquecimento de água e pintura.

Após o congelamento de R$ 15 bilhões do Orçamento de 2024, sendo o Ministério da Saúde o mais afetado, o DS questionou como estão os repasses por parte do Governo Federal. De acordo com a administração, o governo tem feito repasses mensalmente, “porém o valor não está sendo suficiente em relação ao andamento da obra”.