Morre Netinho do Sindicato, ex-vereador de Suzano, aos 50 anos

O ex-vereador de Suzano, José Alves Pinheiro Neto, conhecido como Netinho do Sindicato, morreu na noite desta quinta-feira (30), aos 50 anos. Ele também atuou como Secretário de Transportes do município. A informação foi confirmada pelo Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Transporte Rodoviário de São Paulo, entidade na qual era secretário-geral.

"Uma perda prematura, de um grande companheiro e amigo de Fé, que dedicou toda sua vida em defender os interesses dos trabalhadores da nossa categoria. E o fez assim até hoje, na linha de frente dos companheiros da Ambiental Transportes Urbanos e do Sindicato. Cumpriu todas as etapas que um guerreiro do transporte por ônibus poderia ter: foi motorista, militante, cipeiro, delegado, até chegar com méritos à secretaria-geral. São mais de 30 anos de luta sindical", disse o sindicato em nota publicada em seu site.

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi (PL), utilizou as redes sociais para se despedir do amigo. "Sua dedicação, garra e compromisso com a população deixaram uma marca que jamais será esquecida", escreveu o prefeito.



"Neste momento de dor, expresso meus mais sinceros sentimentos à família, amigos e a todos que tiveram o privilégio de compartilhar sua jornada. Suzano perde um grande líder, mas seu legado de luta e solidariedade permanecerá vivo em nossos corações. Descanse em paz!", completou o chefe do Executivo suzanense.

Rodrigo Ashiuchi, ex-prefeito e agora Secretário de Verde e Meio Ambiente de São Paulo, também fez sua homenagem. "Sua voz firme e seu compromisso com a justiça social sempre foram suas marcas de sua trajetória, inspirando a todos que tiveram a honra de conhecê-lo. Perdemos um grande defensor das causas populares, mas seu legado permanecerá vivo na memória de todos nós", destacou Ashiuchi.

Netinho do Sindicato foi eleito com 1.489 votos para legislatura de 2017. Comandou a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana, na gestão Ashiuchi, até julho de 2018.