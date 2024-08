Motoristas levam 7 minutos para percorrer 2,5km da Marginal do Una

Percorrer toda a extensão de 2,5km da Avenida Governador Mário Covas, conhecida como Marginal do Una, demora cerca de 7 minutos. O DS passou pelo local para cronometrar.

A Marginal do Una se inicia na Rua Dr. Prudente de Moraes e se encerra com entrada para a Rodovia Índio-Tibiriçá.

Extensão

Durante toda a extensão existem seis faróis, o que aumenta o tempo para percorrer toda a via.

De acordo com a Prefeitura de Suzano, a estimativa é de que 200 mil veículos passem pela via diariamente. A administração disse que são quatro faixas de rolamento em cada sentido e que as condições de trafegabilidade são muito boas.

A via foi concluída em 2019 e passou a possibilitar uma ligação perimetral entre as regiões norte e sul da cidade. Essa ligação reduziu, sobretudo, os veículos pesados da Avenida Antônio Marques Figueira.