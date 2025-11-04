No Dia Nacional da Cultura, Suzano destaca ações realizadas nos últimos anos

No Dia Nacional da Cultura, celebrado nesta quarta-feira (05/11), Suzano destaca as ações que têm sido desenvolvidas nos últimos anos para ensinar e encantar os munícipes por meio da oferta de diferentes linguagens artísticas. Com o trabalho, a pasta tem alcançado uma média anual de cem mil pessoas, que são atraídas pelas atividades organizadas nos equipamentos culturais situados nas três regiões da cidade.

A atenção que a área passou a receber desde 2017, desde à gestão do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi, fortaleceu a estrutura disponível para os eventos e para os cursos, facilitando o acesso e despertando mais interesse da população.

A Cultura ganhou corpo com a expansão das atividades para a região norte, com o Centro Cultural Boa Vista Nelson da Cruz e o Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) Alberto de Souza Coutinho, no Jardim Gardênia; para o centro expandido, com Centro Cultural Casa Branca Fumiko Fukushima Katsumata e Centro Cultural Colorado Monteiro Lobato; assim como para a região sul, com a Casa de Cultura de Palmeiras Professor Luiz Antônio da Silva, que foi inaugurada em janeiro deste ano, já sob a gestão do prefeito Pedro Ishi.

Os equipamentos se integraram às estruturas disponibilizadas no centro da cidade, e que ganharam ainda mais vida nesta última década, incluindo o Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi, com seu Anfiteatro Orlando Digenova; o Teatro Municipal Dr. Armando de Ré; o Casarão das Artes; o Casarão da Memória Antônio Marques Figueira; e o próprio Parque Municipal Max Feffer, que apesar de ser voltado prioritariamente para a prática de esportes e lazer, recebe inúmeros eventos da Cultura, especialmente aos domingos e feriados.

A partir das possibilidades viabilizadas por esses espaços, a pasta tem conseguido aproximar a arte da população. Somente neste ano, cerca de quatro mil alunos se matricularam nas aulas oferecidos pelo Programa de Formação Artística (Profart), com os cursos de desenho, pintura em tela, artesanato, graffiti, fotografia, street dance, balé, circo, canto e coral, violão e teatro.

Além das aulas, os equipamentos têm possibilitado que grandes eventos alusivos às linguagens artísticas cheguem a toda a cidade, encantando crianças e adultos. Como exemplo, pode ser citada a 5ª Mostra de Dança de Suzano, organizada em agosto, que mobilizou 27 escolas de dança e 500 bailarinos; e a 12ª Mostra de Referências Teatrais, que trouxe para a cidade 24 atividades no último mês de outubro.

Vale destacar que para esses e demais eventos, a pasta apoiou os artistas por meio dos editais de fomento à cultura. Entre 2017 e 2024, foram destinados R$ 4,3 milhões em 183 projetos com a Lei 195 de julho de 2022 (Lei Paulo Gustavo), e a Lei nº 14.399 de julho 2022 (Política Nacional Aldir Blanc), além de R$ 2,45 milhões da Lei Aldir Blanc; R$ 150 mil por meio do edital Cultura é Atitude; e R$ 142 mil do edital Conselho de Cultura.

Estes instrumentos permitiram que diferentes linguagens artísticas fossem contempladas, como teatro, dança, literatura, música, festivais e mostras artísticas, além de ações para o patrimônio histórico, artes plásticas, audiovisual, espaços e ambientes culturais da cidade de Suzano. Foram reservadas cotas para proponente negros, pardos, indígenas e pessoas com deficência (PCDs), assim como pontuações extras a mulheres e público LGBTQIAPN+.

A Cultura ainda se fez presente no Cineteatro Wilma Bentivegna, inaugurado em 2018, que recebeu em seus primeiros seis anos de funcionamento, 10 mil visitantes, atraídos pelos eventos culturais sediados neste espaço. Nesse período, aproximadamente mil atividades foram organizadas, incluindo sessões públicas regulares de cinema; o projeto “Cine Escola” para alunos da rede municipal; sessões especiais do Ponto MIS, em parceria com o governo estadual; festivais como o Curta Suzan”; e o Cine Re(X)istência, que valorizou a cultura africana.

Para além do cinema, a Cultura passou a oferecer, neste período, uma diversidade de apresentações musicais no Parque Municipal Max Feffer, que contribuiu para que este local se tornasse uma referência de entretenimento para a população, a partir do cronograma de atrações dos projetos “Rock no Parque”, “Samba no Parque” e “Flashback no Parque”, que integram a programação de lazer dos suzanenses.

O secretário municipal de Cultura, José Luiz Spitti, afirmou que as ações revelam o trabalho da pasta para garantir oportunidades aos artistas, formação para os munícipes e entretenimento para a população. “Valorizamos as diferentes linguagens artísticas com as iniciativas desenvolvidas ao longo dos últimos anos. Seja na gestão do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi ou do prefeito Pedro Ishi, mobilizamos pessoas de todas as idades para nossos eventos e contribuindo para a oferta de Cultura em nosso município, com oficinas nos equipamentos municipais e atividades para toda a família”, declarou.