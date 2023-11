Novas datas para atividades do Dia da Consciência Negra são definidas

O cronograma começa no sábado (25/11), às 11 horas, no Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador). Neste horário, o público terá à disposição uma aula aberta de capoeira que será realizada pelo grupo Ginga Palmares, além de uma atividade de “Samba de Roda” com Ateleia Loiola, do grupo Projeto Flores da Laranjeira. Mais tarde, às 13 horas, haverá uma apresentação das bandas de reggae Nativo Urbanizado, Kilimanjaro e Irmandade Africana.

No dia seguinte (26/11), às 10 horas, ocorrerá um discurso acerca da importância da Consciência Negra que será proferido pelos membros do Conselho de Promoção da Igualdade Racial (Compir).

Uma hora depois é a vez da Academia Baraúna ministrar uma aula aberta capoeira. Já no período vespertino, às 13 horas, no mesmo local, ocorrerá mais uma edição do “Samba no Parque” com a Comunidade Bom ambiente e o Grupo Time Certo como atrações. Neste horário, também será realizada a “Feira Afro de Artesanato”, atividade com foco nos artesãos e nas produções ligadas à cultura afro-brasileira.

De acordo com o vice-prefeito e secretário de Cultura de Suzano, Walmir Pinto, as novas datas e horários foram remarcados com o objetivo de garantir que a população suzanense não sofra nenhum impacto negativo.

“Este é um mês com um significado cultural muito grande e, por isso, não poderíamos deixar de remarcar essas ações que serão capazes de ensinar muito sobre a importância do feriado da Consciência Negra”, afirmou.

“Teremos muitas atividades especiais como aulas de capoeira, música ao vivo, entre outras. Nosso objetivo é proporcionar o acesso da população suzanense às mais diversas atividades artísticas capazes de promover pensamento e reflexão. Convido a todos para participarem de dias repletos de riqueza cultural”, finalizou Walmir.

As novas datas para o prosseguimento das atividades alusivas ao Dia da Consciência Negra, ocorrido na última segunda-feira (20/11), foram definidas pela Secretaria de Cultura de Suzano. Parte da programação especial havia sido cancelada em razão das recomendações emitidas pela Defesa Civil do Estado na sexta-feira da semana passada (17/11), que previam impactos climáticos extremos na Região Metropolitana de São Paulo para o último final de semana (18 e 19/11).