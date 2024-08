OAB prepara ações do 'Mês da Advocacia' com reinaugurações e eventos à categoria

A 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano) celebra em agosto o 'Mês da Advocacia', alusivo ao Dia do Advogado (11/08), com uma série de eventos dedicados à valorização da categoria, contando com reinaugurações e oportunidades de capacitação, além do tradicional "Jantar da Advocacia" que ocorrerá no próximo dia 30 (sexta-feira), no novo restaurante Apollo Grill (Av. Armando Salles de Oliveira, 1520 – Cj. Residencial Irai).

A primeira semana do mês reserva grandes eventos à classe. A exemplo, nesta sexta-feira (02/08), a partir das 15 horas, a subseção promoverá a cerimônia de posse dos novos presidentes de comissão, ao passo que no sábado (03/08), a partir das 14 horas, a Comissão de Direitos Humanos promoverá a ação de retificação de nome "Trans'Formando Suzano". Este é um projeto focado no apoio às demandas envolvendo a mudança de nomes e registros pessoais que acontecerá na sede da entidade (rua Baruel, 592 - Vila Adelina).

Posteriormente, no dia 8 (quinta-feira), às 19 horas, a entidade realizará uma palestra sobre Direito do Trabalho, com entrada gratuita a todos os públicos. No dia seguinte (09/08), às 14 horas, a subseção receberá um culto ecumênico voltado a todos os públicos, sendo um momento dedicado à reflexão e à união da classe. No mesmo dia, às 16 horas, a OAB Suzano também promoverá a primeira cerimônia de entrega de carteiras do mês.

Junto a isso, as três primeiras quartas-feiras de agosto reservam a reinauguração de equipamentos que garantem maior facilidade ao trabalho da classe no município. A primeira, prevista para o dia 7, é a nova sala da Justiça do Trabalho; ao passo que a segunda, no dia 14, será a nova sala do Fórum Cível. Já na semana seguinte, no dia 21, a entidade também vai celebrar o novo parlatório do Centro de Detenção Provisória (CDP) de Suzano, sendo todas as cerimônias marcadas para as 10 horas. O objetivo será reunir a advocacia local e celebrar essas importantes conquistas recentes, garantindo que todos tenham a oportunidade de conhecer os espaços.

No dia 22 (quinta-feira), às 16 horas, acontecerá a segunda solenidade de outorga de carteiras aos novos advogados da subseção. Para encerrar a semana, na sexta-feira (23/08), das 10 às 14h30, a Comissão de Empreendedorismo promoverá a "1ª Jornada Mindset Empreendedora", um projeto inédito que visa aliar a visão empresarial à atuação no campo do Direito para potencializar o desempenho e os resultados dos profissionais da área.

O presidente da subseção, Fabrício Ciconi Tsutsui, afirmou que, ao longo das semanas, a entidade divulgará mais detalhes sobre cada evento, incluindo o aguardado "Jantar da Advocacia", que deverá encerrar a programação com uma noite muito especial no novo restaurante Apollo Grill, no dia 30 de agosto. Inclusive, os convites individuais já estão à venda na subseção pelo valor de R$ 100. As reservas podem ser garantidas pelo telefone (11) 4748-7473 ou pelo WhatsApp (11) 9.7235-9665.