OAB reúne 70 advogados para gravação de talk show sobre Direito Previdenciário

A 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano) reuniu cerca de 70 advogados em sua sede na tarde desta sexta-feira (24/01) para a gravação do programa "Talk Show Podcast" especial do Dia da Previdência Social e do Aposentado, trazendo orientação, conteúdo e convidados de renome para falar deste que é um dos temas de maior relevância da advocacia na atualidade. Os três episódios, de aproximadamente uma hora, serão divulgados na íntegra por meio das redes sociais da subseção ao longo das próximas semanas.

Na ocasião, os palestrantes presentes trataram de diversos temas no tocante ao setor previdenciário, todos com a direção do mentor pós-graduado em Direito da Seguridade Social, CEO da Advocacia Schettini e fundador do canal Previcast, Danilo Schettini. Na gravação do primeiro episódio, por exemplo, a MBA em Direito Previdenciário e docente na Escola Superior de Direito (ESD), Gisele Paiva, e a presidente da Comissão Especial de Direito Previdenciário da OAB/SP, Josiane Zanardi, trataram de "Dicas práticas sobre aposentadorias programadas", abordando dicas e conceitos aos profissionais deste ramo.

Após isso, a pós-doutora em Direito e membro do Conselho Pleno da seccional paulista, Adriane Bramante, e o professor e representante do Instituto dos Advogados Previdenciários (IAPE), Alexsandro Farinelli, trouxeram seus pareceres no tocante à "Aposentadoria especial" nos âmbitos judicial e do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP).