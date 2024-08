OAB Suzano empossa 19 novos presidentes de comissões

A 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano) realizou a cerimônia de posse dos novos presidentes de comissões da entidade nesta sexta-feira (02/08), definindo os nomes que estarão à frente de 19 dos 44 grupos temáticos da Ordem em Suzano.

A solenidade, acompanhada pelo presidente da subseção, Fabrício Ciconi Tsutsui; pela tesoureira Gabriella Gimenez; pela secretária-geral Edjane da Silva Sutero; e pelo secretário-adjunto Renan de Lima Franco, ratificou os novos representantes das comissões temáticas da entidade. O processo, inclusive, oficializou a criação de sete novos grupos.

Estas são as comissões de Assuntos Acadêmicos; Resgate da Memória; Assuntos Legislativos; Diversidade Sexual e de Gênero; Liberdade Religiosa; Igualdade Racial e Relações Institucionais com a CAASP. Estas serão presididas, respectivamente, pelos advogados Amanda Anselmo de Oliveira, Anita Raquel de Freitas Thomazini, Eric Trimboli Teixeira, Erick Apolinário Roque, Geane Ribeiro Calamari, Jessica Leice Santos de Souza e Mônica da Silva Vigantzky.

Representando todos os presidentes empossados, a mandatária da Comissão de Resgate da Memória, Anita Raquel de Freitas Thomazini, destacou que o objetivo comum deve ser o avanço da advocacia. "Quando recebi o chamado do Dr. Fabrício para ajudar a formatar esta comissão, fiquei muito honrada e, hoje, estou presidente de um grupo dedicado à história da advocacia no município. Assim como todos aqui presentes, sempre trabalhei em prol da advocacia da cidade, por isso, ressalto que todos nós devemos fazer o nosso melhor pela classe", concluiu.

Por sua vez, Ciconi relembrou que todas as comissões são igualmente importantes para a plena atuação da classe na cidade. "As comissões têm um trabalho importante no fomento aos profissionais e ao atendimento de demandas do público, por isso, cada membro aqui presente tem uma grande responsabilidade. Juntos, seguiremos fortalecendo os valores éticos da advocacia suzanense, agradeço e parabenizo a todos", afirmou.

Novos presidentes empossados

Além dos mandatários dos novos grupos temáticos, outros 12 presidentes foram oficialmente empossados na cerimônia. São eles: Almir Puerta Neto (Desportiva), Cláudia Neves (Direito do Consumidor), Danielle Moura (Cidadania), Dimas Cabral Delegá (Direito Ambiental), João Paulo Silveira Ferreira (OAB Vai ao Bairro), Kelvin Ben Bertolla da Silva Pinheiro (Estudos de Oratória), Luis Fernando Moreira (Jovem Advocacia), Maraise Marucci (Assistência Judiciária), Márcia Inácio (Criança e Adolescente), Marcia Lins de Souza (Cultura), Michele Fujii (Empreendedorismo Legal) e Thiago Pricevicius (Direito do Trânsito).