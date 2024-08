OAB Suzano lança campanha de arrecadação de absorventes

A 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano), por meio da Comissão das Mulheres Advogadas, lançou uma campanha de arrecadação de absorventes. A ação, que ocorrerá ao longo deste mês de agosto, alusivo aos 18 anos da Lei Maria da Penha (Lei Federal 11.340/2006), visa garantir a dignidade menstrual de mulheres em situação de vulnerabilidade. Para participar basta direcionar os pacotes à subseção (rua Baruel, 592 - Vila Adelina), de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, até o dia 7 de setembro (sábado).

De acordo com a presidente da comissão organizadora, Maria Margarida Mesquita, o lançamento da campanha de arrecadação de absorventes é uma forma importante de chamar atenção ao cuidado junto às mulheres que mais precisam. "A segurança e a saúde da mulher são demandas essenciais e nós, enquanto subseção da OAB, temos condição de contribuir para garantir mais dignidade à parcela em situação de vulnerabilidade do município", afirmou.

Por sua vez, o presidente da subseção, Fabrício Ciconi Tsutsui reforçou a importância da iniciativa e da responsabilidade social da OAB Suzano, relatando que uma advocacia forte é aquela que trabalha unida por todos os setores da sociedade. "As mulheres representam uma parcela significativa que, infelizmente, ainda sofre com a violência e com o preconceito, mesmo com tantos avanços alcançados nas últimas décadas. Contamos com a união da classe na nossa campanha de arrecadação de absorventes para que possamos contribuir com um mundo cada dia mais justo", elaborou o presidente.



Lei Maria da Penha



O lançamento da campanha neste mês agosto traz como mote os 18 anos da Lei Maria da Penha, celebrado no último dia 7, sendo um marco para a Justiça no Brasil em relação à proteção dos direitos das mulheres e ao combate à violência doméstica e familiar. A data também foi celebrada pelas advogadas de Suzano por meio de um encontro focado no diálogo acerca dos avanços e desafios perante a este importante instrumento jurídico.

A ocasião incluiu uma roda de conversa que também teve a participação da tesoureira e da secretária-geral da subseção, Gabriella Gimenez e Edjane Maria da Silva Sutero; da presidente da Comissão das Mulheres Advogadas da OAB/SP, Isabela de Castro; da delegada titular da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), Silmara Marcelino; da coordenadora dos cursos de Direito do Unipiaget, Patrícia Braga; e da advogada e coordenadora do curso de Promotoras Legais de Suzano, Sandra Lopes Nogueira.