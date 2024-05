OAB Suzano promove campanha de arrecadação de fraldas geriátricas

A 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano), por meio das comissões dos Direitos da Pessoa Idosa e de Ação Social e Cidadania, está promovendo uma campanha de arrecadação de fraldas geriátricas até o dia 21 de junho (sexta-feira). O material, voltado ao atendimento de pessoas idosas e acamados que necessitam de suporte, será destinado ao Fundo Social de Solidariedade.

Os interessados podem colaborar com a doação de pacotes de fraldas geriátricas nos tamanhos G, GG e XXG na própria sede da subseção (rua Baruel, 715 - Vila Costa) de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas. Além disso, também é possível ajudar com a doação de qualquer valor em dinheiro por meio do Pix. A chave "copia e cola" está disponível no Instagram (instagram.com/oab_suzano) e no Facebook (facebook.com/oabsuzano55) da entidade.

A ação, organizada em parceria com o Lions Clube de Suzano e com o Rotary Club de Suzano Sul, visa unir a categoria em prol da solidariedade com um público em situação de vulnerabilidade que precisa de apoio. De acordo com a presidente da Comissão da Pessoa Idosa, Kelly Cristine Guilhen, a comissão acompanha diversos casos relacionados à terceira idade, e esta é uma questão identificável em uma parcela significativa das demandas recebidas. “Enquanto braço da subseção, temos a importante missão de articular parcerias que nos auxiliem na garantia dos direitos da pessoa idosa e, neste contexto, colaborar com doações é vital”, explicou.

O presidente da OAB Suzano, Fabrício Ciconi Tsutsui, relembra que esta é a segunda edição da campanha. Em 2023, a subseção colaborou com o Fundo Social de Solidariedade, vinculado à Prefeitura de Suzano, doando mais de 6,7 mil pacotes de fraldas geriátricas.

“Fizemos uma campanha semestral e, ao final do processo, pudemos entregar um montante significativo ao Fundo Social que, por sua vez, destinou os itens a quem mais precisava. Ter um projeto dessa natureza em parceria com o poder público, aqui representado na figura do prefeito Rodrigo Ashiuchi e da primeira-dama Larissa Ashiuchi, é algo que nos enche de orgulho”, disse.

“Convidamos toda a classe para fazer o bem ao próximo e colaborar conosco, pois nosso objetivo é doar aproximadamente 5 mil pacotes de fraldas ao final deste projeto”, comentou.