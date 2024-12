OAB Suzano promove confraternização da advocacia no dia 18

A 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano), por meio da Comissão de Eventos, realizará a confraternização da advocacia no próximo dia 18 (quarta-feira), a partir das 20 horas, no Espaço Real Buffet (rua Cipreste, 200 - Chácara Estância Paulista). O evento celebra a união e a valorização da categoria, reunindo os advogados de Suzano e região para um momento de lazer e descontração.

Os ingressos para a festa estão à venda na sede da subseção (rua Baruel, 592 - Vila Adelina) por R$ 150, até o dia 16 (segunda-feira). Os participantes terão a oportunidade de desfrutar de um jantar completo com bebidas, incluindo água, suco, refrigerante, chopp e espumante, além da oferta de rolha livre. Junto a isso, a atividade ainda reserva música ao vivo com a banda Big Choice, tudo para brindar o encerramento do ano da Casa da Advocacia suzanense.

A presidente da Comissão de Eventos, Cíntia Duarte, apontou que a festa é uma oportunidade de descontrair após um 2024 de muito trabalho. "Esses momentos de lazer e descontração são importantes para estreitarmos laços e garantir maior integração entre os advogados e advogadas da subseção. Por isso, convidamos todos os inscritos a participar da confraternização, pois teremos grandes atrações para todos", disse.

O presidente da subseção, Fabrício Ciconi Tsutsui, apontou que as tradicionais confraternizações de final de ano reforçam o espírito de união e a valorização da categoria após um ano de grandes conquistas. “Tivemos uma ampla variedade de ações, como palestras, oficinas e cursos de aprimoramento, e conquistas, incluindo a inauguração da nossa nova sede. Convidamos a todos para brindar esse fim de ano com a classe”, concluiu.