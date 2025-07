OAB Suzano promove curso da Escola Superior da Advocacia no próximo dia 1º

A 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano) promoverá o curso "Oficina do e-Proc", ação conduzida pelo Núcleo da Escola Superior da Advocacia (ESA) de Suzano, no dia 1º de agosto (sexta-feira), das 9h às 12h, na sede da entidade (Rua Baruel, 592 – Vila Adelina).

Para participar da formação, os interessados ainda podem se inscrever por meio do site suzano.esaoabsp.edu.br/Curso/y-curso-oficina-e-proc-(suzano-nucleo)/12339. A taxa de inscrição é de R$ 50. Contudo, a organização informa que é possível utilizar créditos do programa "Anuidade de Volta", da OAB/SP, para garantir uma das vagas limitadas.

Com instrução do advogado e palestrante David Menezes Lemes, os inscritos terão a oportunidade de aprender informações essenciais sobre a transição entre o e-Proc e a antiga plataforma (e-SAJ), além de receber orientações detalhadas sobre a navegação e utilização do sistema para movimentação processual. Trata-se de conceitos que, quando aperfeiçoados, podem trazer melhorias substanciais à efetividade do trabalho dos participantes no dia a dia.

O coordenador do Núcleo ESA da OAB Suzano, Levy Freitas, destaca que o uso do e-Proc será cada vez mais comum na rotina dos advogados e, por isso, dominar a ferramenta é essencial. “Esta, que será a 2ª turma do nosso núcleo apenas neste ano, terá um treinamento fundamental já a curto prazo, visto que teremos a instalação do e-Proc para os processos cíveis aqui em Suzano a partir do dia 11 de agosto. É importante que a classe já esteja treinada no novo sistema, por isso estamos trazendo esta formação com o Dr. David Menezes", comentou.

O presidente da subseção, Fabrício Ciconi Tsutsui, ressaltou que esta é mais uma importante parceria da entidade em prol do avanço e do aprendizado da classe. "Por meio desta ação, estamos facilitando o acesso dos advogados e advogadas a um recurso tecnológico que vem sendo tema de debate e de muita atenção no meio. Será uma manhã importante para os inscritos, portanto, convido a todos a se inscreverem e comparecerem à subseção", finalizou.