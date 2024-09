OAB Suzano promove exposição inédita sobre a história da advocacia

A 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano), por meio da Comissão de Resgate da Memória, realizará a exposição inédita "Resgate da Memória da Advocacia Suzanense" com uma série de fotos históricas que retratam o legado da subseção ao longo desses 48 anos de fundação. A mostra fotográfica estará aberta à visitação entre os dias 1 e 10 de outubro, de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas.



De acordo com a presidente da comissão, Anita Raquel de Freitas Thomazini, a iniciativa marca o início das atividades do grupo recém-formado, que tem o objetivo de preservar a memória da subseção ao longo dessas quase cinco décadas de atuação. "A OAB Suzano tem uma história muito bonita de luta, cuidado e valorização dos profissionais inscritos. Nosso objetivo com a exposição é relembrar momentos marcantes da subseção e também reforçar junto às novas gerações a importância do reconhecimento deste legado na cidade", explicou.



A mostra fotográfica deverá contar com imagens devidamente selecionadas pela comissão com o apoio da diretoria liderada pelo presidente Fabrício Ciconi Tsutsui. Para o advogado, a iniciativa vem ao encontro da proposta desta gestão que visa a integração entre as diferentes gerações que integram a OAB Suzano.



"Com o slogan 'Honrando o Passado, Inspirando o Futuro', a mostra fotográfica traduz o nosso compromisso com este conceito de união e troca intergeracional. A iniciativa vem em um momento relevante, sobretudo neste ano, em que a subseção vem com uma série de novidades, avanços e entregas importantes. Além disso, prestigiar a exposição também representa uma grande oportunidade para todos virem conhecer nossa nova sede", destacou o presidente da OAB.



A solenidade oficial de abertura da mostra fotográfica será na terça-feira (01/10), às 10 horas, e o encerramento está previsto para quinta-feira (10/10), às 16 horas.