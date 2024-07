OAB Suzano promove Simpósio de Advocacia Trabalhista nesta sexta-feira

A 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano) promoverá o Simpósio da Advocacia Trabalhista nesta sexta-feira (12/07), das 13h30 às 18 horas, na nova sede da entidade (rua Baruel, 592 - Centro). Com participação gratuita, o evento realizado pela Comissão da Advocacia Trabalhista promete entregar uma tarde de muito aprendizado e integração entre a classe. As inscrições limitadas estão disponíveis na plataforma Sympla (https://www.sympla.com.br/evento/simposio-da-advocacia-trabalhista/2539269).



Ao longo do período vespertino, os advogados poderão conferir quatro palestras com especialistas na área. A partir das 14 horas, a professora Christiane Cardoso explanará sobre o “Adicional de insalubridade por exposição direta ao sol” para abrir o simpósio. A profissional é pós-graduada em Direito Material e Processual do Trabalho pela Faculdade de Direito Damásio de Jesus e ex-presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB São Bernardo do Campo.



Mais tarde, às 15 horas, a desembargadora federal do Trabalho e professora titular da graduação e pós-graduação da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, Ivani Contini Bramante, tratará sobre o “Protocolo de Julgamento sob a perspectiva de gênero”, ao passo que, depois, às 16 horas, será a vez do Juiz Titular da 1ª Vara do Trabalho de Suzano, Richard Wilson Jamberg, trazer discussões a respeito do efeito da recuperação judicial na execução trabalhista. O palestrante também é coordenador do programa SOS Execução e membro da Comissão Regional de Soluções Fundiárias do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região.



Por fim, a última palestra do simpósio acontecerá a partir das 17 horas. Com o tema “Terceirização x Pejotização - Aspectos Atuais e Polêmicos”, o palestrante Leone Pereira apresentará todo seu conhecimento para encerrar o dia de aprendizado. O advogado é doutor e mestre em Direito das Relações Sociais pela PUC/SP e pós-doutor em Direitos Humanos e Direito Processual nas faculdades de Coimbra e Santiago de Compostela.



O presidente da comissão organizadora, Renato de Miranda Vicente, relata que a área trabalhista apresenta diversos desafios, por isso, agregar conhecimento com referências no tema é muito importante aos advogados. “O aprendizado é uma constante no meio da advocacia, afinal, há uma série de conceitos legislativos que evoluem ao longo do tempo, requerendo atualizações constantes daqueles que almejam carreiras de destaque”, afirmou.



Por sua vez, o presidente da subseção, Fabrício Ciconi Tsutsui, ressaltou que a presença de profissionais de renome da advocacia trabalhista paulista será uma ótima oportunidade aos inscritos. “Os palestrantes que integram o evento desta sexta-feira possuem posição de extrema relevância no Direito Trabalhista, muito por seus brilhantes trabalhos e pesquisas nesta área fundamental para o andamento da sociedade. Em nome do Dr. Renato e de toda a comissão organizadora, convidamos os inscritos para uma tarde de muito aprendizado”, comentou.