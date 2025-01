OAB Suzano realiza talk show sobre Direito Previdenciário nesta sexta-feira

A 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano) promoverá o primeiro evento público de 2025 na tarde desta sexta-feira (24/01). Trata-se do “Talk Show - Podcast do Dia da Previdência Social e do Aposentado”, que acontecerá na sede da entidade (rua Baruel, 592 - Vila Adelina), das 14 às 18 horas, com a participação de seis advogados de renome em um formato inédito de podcast que abordará diversos temas no setor ao longo de uma tarde que prevê amplo aprendizado e conexões na classe.

A ação, organizada pela diretoria, na figura da vice-presidente Edjane Maria da Silva Sutero, junto à Comissão de Direito Previdenciário, teve inscrições via formulário encerradas no último dia 21 (terça-feira), contudo, os interessados em participar ainda podem verificar a possibilidade de vagas remanescentes junto à secretaria da subseção.

Notórios no mercado com trajetórias acadêmicas e profissionais de alto escalão, os ilustres palestrantes do dia serão o mentor pós-graduado em Direito da Seguridade Social, CEO da Advocacia Schettini e fundador do canal Previcast, Danilo Schettini; a MBA em Direito Previdenciário e docente na Escola Superior de Direito (ESD), Gisele Paiva; a presidente da Comissão Especial de Direito Previdenciário da OAB/SP, Josiane Zanardi; a pós-doutora em Direito e membro do Conselho Pleno da seccional paulista, Adriane Bramante; o professor e representante do Instituto dos Advogados Previdenciários (IAPE), Alexsandro Farinelli; e a mestre em Direito Previdenciário pela PUC/SP, Luciana Moraes de Farias.

A presidente da comissão organizadora, Maria Aparecida Xavier, ressalta que essa será a primeira vez que a subseção recebe um evento desta natureza, portanto, aos interessados em saber mais sobre o tema, a participação é fundamental. “Um talk show é um formato dinâmico que permite maior liberdade para os convidados e os participantes. Recomendamos fortemente a participação da classe, lembrando ainda que o direito, especialmente na esfera previdenciária, possui muitas nuances que podem determinar uma etapa da vida de um cliente, o que requer a expertise e o conhecimento que os nomes que estarão aqui conosco têm de sobra”, convidou.

Por fim, o presidente da OAB Suzano, Fabrício Ciconi Tsutsui, reforçou que a ação é fruto dos esforços conjuntos da diretoria e da comissão organizadora, relatando ainda que este é o primeiro de muitos grandes eventos que a subseção está preparando para a classe ao longo de 2025. “Demos início a um ano de muito trabalho e, nesta sexta, estaremos com essa ação diferente que agrega troca de experiências, networking e muito aprendizado técnico e teórico acerca do exercício da profissão no nível previdenciário. Em nome da Dra. Xavier, da Dra. Edjane e de toda a diretoria, convidamos a todos para uma tarde diferente”, relatou.