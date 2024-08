OAB Suzano reinaugura sala da advocacia no Fórum Cível após melhorias na unidade

A 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano) realizou nesta quarta-feira (14/08) a reinauguração da sala da advocacia no Fórum Cível de Suzano. A unidade, que leva o nome do ex-presidente da entidade, Dr. Laerte Plinio Cardoso de Menezes, passou por uma série de intervenções que representam um ganho em conforto e condições de trabalho aos advogados e estagiários que frequentam o espaço.

A solenidade contou com a presença da diretoria da OAB Suzano, sendo representada pelo presidente Fabrício Ciconi Tsutsui; pelo vice-presidente Cristian Sivera; pela tesoureira Gabriella Gimenez; e pela secretária-geral Edjane Maria Sutero da Silva. O local passou por uma extensa reforma, contando com a revisão do sistema de pintura e iluminação; a adição de nova mobília, incluindo armários, mesas, cadeiras e cortinas persianas; a atualização dos sistemas operacionais dos dois computadores situados no cômodo, além da instalação da porta de vidro, de uma televisão e novos equipamentos para a classe. As intervenções foram de custeio integral por parte da subseção.

Para o ex-presidente Juvenal Antônio e Silva, responsável pela inauguração da sala, a revitalização do espaço representa um misto de alegria e saudosismo. "Eu fiz parte da primeira diretoria da OAB em Suzano e acompanhei a evolução da subseção por meio de todos os presidentes na história", destacou.

O atual vice-presidente, Cristian Sivera, reforçou a importância da conquista para a valorização da classe. "Oferecer conforto e espaço adequado para o profissional que vem ao fórum para trabalhar, em uma audiência extensa ou um processo mais cansativo junto a seus clientes, é essencial", afirmou.

Já a advogada e filha do Dr. Laerte Plinio Cardoso de Menezes, Daniella Cardoso de Menezes, ressaltou a honra em falar deste espaço que homenageia a história de sua família. "Meu pai tinha um amor único pela classe enquanto advogado e essa reinauguração reforça a entrega dele pela OAB e pela advocacia suzanense, em especial nos seis anos em que ele presidiu a subseção. Obrigado a todos pela homenagem", completou.

O presidente Fabrício Ciconi Tsutsui relatou que a atual diretoria vem trabalhando arduamente e esta revitalização é exemplo disso. "São três anos de muito empenho e estamos colhendo frutos para a classe. Este espaço, mais moderno e aconchegante, representa o nosso empenho pela advocacia e o respeito ao Poder Judiciário. Por isso, agradeço o esforço de todos e, claro, a parceria com o Fórum Cível", apontou.