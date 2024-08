OAB Suzano reinaugura sala da advocacia no Fórum Trabalhista

A 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano) reinaugurou a sala da advocacia no Fórum da Justiça do Trabalho na manhã desta quarta-feira (07/08). A abertura do espaço que leva o nome da advogada Rachel Maria de Oliveira Cavalcanti Yoshida marca mais uma entrega da entidade que segue com grandes avanços e novidades neste mês de agosto.



O momento, considerado uma grande conquista para a classe, contou com a presença do presidente da subseção, o advogado Fabrício Ciconi Tsutsui, bem como da tesoureira Gabriella Gimenez, da secretária-geral Edjane Maria da Silva Sutero e do presidente da Comissão da Advocacia Trabalhista, Renato de Miranda Vicente. Além deles, o Juiz Federal do Trabalho, Richard Wilson Jamberg, também acompanhou a solenidade.



O ambiente foi reformado e agora passa a contar com dois computadores para o trabalho dos inscritos e um espaço de convivência dedicado aos advogados que, por meio deste, passam a ter um local de conforto e comodidade para melhor atender às demandas do público suzanense. Esta é mais uma importante entrega da subseção que, em junho deste ano, apresentou sua nova sede à classe e que, no dia 14 de agosto, também vai reinaugurar sua nova sala no Fórum Cível como parte da programação do "Mês do Advogado".



Representando toda a família da homenageada, o irmão de Rachel, Camilo Cavalcanti, reiterou toda a sua gratidão pela reforma da sala. "A Rachel sempre trabalhou muito em prol da advocacia trabalhista, em especial neste fórum, ao contribuir para o cumprimento das leis na nossa cidade. Muito por isso, em nome de toda a família, eu agradeço ao Dr. Fabrício e toda a OAB Suzano pelo cuidado com a classe e, claro, com a história da minha irmã", completou.



Por sua vez, Jamberg relembrou o árduo trabalho em parceria com a OAB Suzano para garantir esta importante conquista. "Mesmo em uma área pequena, a sala ficou maravilhosa, com uma internet de qualidade, mobília de primeira e um espaço próprio para os advogados. Nosso trabalho é importantíssimo para garantir condições à classe e, hoje, o Fórum Trabalhista tem assegurado essa premissa", disse.



A tesoureira da subseção contou que a união de todos foi essencial para a revitalização de um ambiente que, cinco anos atrás, não tinha a estrutura necessária para receber os advogados. "Lembro que em 2019, essa sala contava apenas com a mobília, até que em 2022, já nesta gestão, pudemos iniciar as intervenções que garantiram internet de qualidade, pintura, computadores e muito mais aconchego aos profissionais", afirmou Gabriella.



De acordo com Ciconi, o novo espaço representa uma conquista fundamental na garantia de melhores condições para o trabalho da classe. "Enquanto entidade representante da advocacia suzanense, trabalhamos pela defesa dos interesses dos profissionais que, por sua vez, lutam arduamente pelo Direito da sociedade. Agradecemos ao Dr. Richard e toda a equipe do Fórum Trabalhista pela parceria e deixo um abraço ao Dr. Camilo e toda a família da Dra. Rachel pois, sem dúvida, esta é uma conquista de todos", completou.



Presenças

Na oportunidade, também estiveram presentes os presidentes de comissão Maria Margarida Mesquita (Mulher Advogada), Anita Raquel de Freitas Thomazini (Resgate da Memória), Edmilson Nazário (Direito Tributário) e Mônica Vigantzky (Relações Institucionais com a CAASP).



Além de Camilo Cavalcanti, entre os familiares da homenageada, também estiveram seu marido, Yoshio Yoshida; a irmã Lucia Hatanaka e as sobrinhas Maria Eduarda e Camila Tiemi, assim como o agente de polícia judiciária Pedro Ribeiro, funcionário do Fórum que foi homenageado por sua presteza na unidade.