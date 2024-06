Obras do prédio da Secretaria de Manutenção avançam

A Prefeitura de Suzano já realizou 40% das obras que estão garantindo a revitalização da sede da Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, localizada no Parque Residencial Casa Branca (rua Waldemar Augusto, 300). Neste momento, estão sendo executadas a reforma e a ampliação do prédio administrativo, no espaço onde localizava-se o refeitório antigo e o vestiário. O prefeito Rodrigo Ashiuchi acompanhou o andamento dos trabalhos junto com o titular da pasta, Samuel Oliveira, durante vistoria realizada nesta quarta-feira (29/05).

A expansão proporcionará o aumento do térreo de 452,41 para 821 metros quadrados e do segundo piso de 229,01 para 821 metros quadrados, de forma a garantir melhor acomodação dos profissionais e armazenamento dos equipamentos que são utilizados na rotina de trabalho. Para esta estrutura, já foi concluída a etapa de fundação, que garante o alicerce para a estrutura de construção, assim como metade do sistema de pilares e vigas do pavimento térreo. Para concluir a revitalização da unidade, a administração municipal fará um investimento de R$ 6.204.929,24, com recursos próprios. A expectativa é de que todas as ações sejam concluídas até o fim deste ano.

As melhorias tornarão o prédio, que existe desde à década de 1990, adaptado às exigências de acessibilidade e de sustentabilidade, com reaproveitamento de água da chuva e com a possibilidade de, no futuro, realizar a instalação de placas solares, beneficiando os 170 servidores que atuam neste complexo, incluindo os departamentos de Engenharia, Topografia, de Controle de Frotas e Administrativo, assim como a equipe operacional da rede elétrica e da manutenção dos prédios públicos e da zeladoria da cidade. Os profissionais estão envolvidos diretamente nas diversas obras que estão sendo executadas no município, como o Hospital Federal, a Unidade Básica de Saúde (UBS) do Parque do Colégio, o Terminal de Ônibus de Palmeiras, o Mercado Municipal, o Centro de Bem-Estar Animal, a sede da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã e as quadras de areia do Parque Municipal Max Feffer.

Samuel Oliveira frisou que a pasta da Manutenção é estratégica para a administração municipal e abrange um número expressivo de serviços executados na cidade, reforçando que as obras em sua sede têm o intuito de garantir as condições necessárias para que os profissionais continuem atendendo a população de maneira ainda mais eficiente. “Temos uma demanda extensa de atividades e precisávamos ter uma estrutura reformulada para podermos seguir prestando um bom atendimento aos munícipes. Será um novo marco para o trabalho da pasta em Suzano, que resultará em melhorias nas atividades realizadas nas ruas”, avaliou o secretário.

Por sua vez, o prefeito Rodrigo Ashiuchi garantiu que o desenvolvimento e a conservação da cidade de Suzano passam também pelo trabalho que é desenvolvido na sede da Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos. “É uma pasta fundamental para nosso município, que ganha cada vez mais importância para nossa administração. Tenho certeza de que a revitalização que estamos proporcionando na unidade vem ao encontro não só das demandas dos colaboradores como também de toda a população, que sente nas ruas o impacto positivo das melhorias que são implementadas nas condições de trabalho dos funcionários”, declarou o chefe do Executivo municipal.