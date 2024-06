Obras na avenida Jorge Bei Maluf avançam com aplicação de novo asfalto

A Prefeitura de Suzano realizou na madrugada desta terça-feira (25/06) mais uma etapa das obras que estão garantindo a requalificação da avenida Jorge Bei Maluf, na Vila Theodoro, visando às melhorias no acesso ao viaduto Leon Feffer. O avanço foi proporcionado pela aplicação de asfalto que começou nas proximidades do Terminal de Transportes Urbanos Vereador Diniz José dos Santos Faria (Terminal Norte), mas que chegará até o limite com de Mogi das Cruzes.

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, acompanhou os trabalhos no local, ao lado do secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, e do assessor da Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos (Upae), Rodolfo De Matteu.

Antes dessa etapa, já haviam sido promovidas intervenções que garantiram ajuste no sistema de drenagem para águas pluviais, em guias e sarjetas. As atividades preliminares ainda contaram com serviços de fresagem, que também foram realizados nesta terça-feira. Ainda estão previstas ações que viabilizarão a duplicação do trecho no limite Mogi de Cruzes, para melhorar a conexão com a avenida das Orquídeas, já no município vizinho, assim como a implementação de ciclovia ao longo do trajeto, que também terá calçadas onde não havia e reforma nas já existentes.

O investimento previsto para todas as etapas é de R$ 8.496.099,78, sendo R$ 6.718.888,20 do governo federal e R$ 1.777.211,58 de contrapartida municipal. A previsão é de que os trabalhos restantes sejam concluídos até o final do ano. As obras estão sob responsabilidade da empresa Oestevalle Pavimentações e Construções Ltda.

Viaduto

As melhorias na Jorge Bei Maluf se integram à transformação pela qual está passando o viaduto Leon Feffer, que ganhará uma nova alça de acesso, garantindo aos motoristas que vêm de Mogi a ligação direta com a avenida Governador Mario Covas Junior (Marginal do Una), para conexão com o centro da cidade e com a rodovia Índio Tibiriçá (SP-31), em direção à região sul, sem precisar dar a volta pelo Terminal Norte.

Com a readequação, serão proporcionadas mudanças num complexo de 2,5 quilômetros. Seguem em andamento as obras que viabilizarão a abertura da nova alça com os serviços de terraplanagem e compactação do solo a fim de preparar o local para receber as guias e sarjetas, conclusão da drenagem e a execução de base da via com rachões, uma espécie de brita, além de Brita Graduada Simples (BGS), para depois receber a pavimentação asfáltica com binder e capa asfáltica.

A prefeitura finalizou no último dia 10 (segunda-feira) as obras que garantiram uma nova pavimentação na alça de saída para a avenida Jorge Bei Maluf. A etapa se soma aos outros serviços implantados anteriormente, que incluiu reforço do solo e as intervenções no muro da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), dando origem a um novo traçado para os motoristas que estão descendo neste ponto.

Oliveira, destacou o avanço das obras no entorno do Leon Feffer. “Estamos promovendo uma série de intervenções em todo este complexo viário, para que possamos qualificar os acessos desta localidade. Já concluímos etapas importantes, como a alça de saída para a Jorge Bei Maluf e novo asfalto desta via, que foram viabilizados a partir de um conjunto de atividades preliminares que foram executadas”, ressaltou o secretário.

Por sua vez, o prefeito afirmou que as intervenções proporcionarão uma mudança expressiva nas condições de mobilidade do trecho. “É um trabalho muito amplo, que envolve não só a qualificação dos acessos já existentes para o viaduto Leon Feffer, como também a implantação de uma nova alça, que facilitará o deslocamento dos motoristas não só de Suzano como também aqueles que vêm de Mogi das Cruzes. Celebramos cada etapa que evoluímos em relação a esse grandioso projeto, que avançou neste momento com a aplicação do asfalto na avenida Jorge Bei Maluf”, declarou Ashiuchi.