Operação 'Cata-Treco' será realizada em 20 bairros nas próximas semanas

A Secretaria Municipal de Governo definiu a programação de atendimentos da operação “Cata-Treco” para as próximas semanas. O serviço será intensificado para prevenir o acúmulo de inservíveis nas residências, evitando o acúmulo de água parada e o descarte irregular desses materiais. A pasta realizará os trabalhos em 20 bairros com dois caminhões, atendendo cerca de dez pedidos diários feitos pela população.

É importante ressaltar que os itens a serem descartados devem ser colocados na calçada, na frente de casa, durante o atendimento. Os caminhões utilizados para o serviço estarão devidamente identificados com o logo do projeto, assim como os funcionários. Podem ser entregues madeiras, mesas, sofás, colchões, eletrodomésticos e utensílios que não possuem mais seu uso original, com exceção de resíduos de construção civil. Os serviços são prestados de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas.

A operação acontecerá nos bairros Veraneio Juruá, Jardim São José, Jardim Santa Inês, Jardim São Bernardino, Jardim Graziela, Chácara Méa, Recreio Sertãozinho, Meu Sossego, Cidade Edson, Jardim Ana Rosa, Jardim Riviera, Jardim Altos de Suzano, Parque do Colégio, Jardim Suzano, Jardim Marcato, Jardim Modelo, Jardim Vitória, Jardim Realce, Parque Santa Rosa e Chácara Faggion.

Os moradores que necessitam solicitar o serviço ou desejam obter mais informações podem entrar em contato por meio do WhatsApp no número (11) 94555-3867, pelo telefone fixo (11) 4745-2055, ou preenchendo o formulário de solicitação disponível no link bit.ly/CTnoBairro.

O secretário Alex Santos afirmou que esse é um bom momento para a população descartar inservíveis da forma correta, sem agredir o meio ambiente. “O trabalho do ‘Cata-Treco’ é fundamental para preservar a segurança dos nossos munícipes. Moradores podem aproveitar a ação e entregar esses materiais para nossas equipes”, declarou.