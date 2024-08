Ouvidoria municipal recebe 3,6 mil solicitações no semestre em Suzano

A Ouvidoria Municipal de Suzano recebeu um total de 3.621 manifestações no primeiro semestre de 2024, sendo a maioria delas solicitações de serviços públicos diversos. Os dados foram divulgados pela Prefeitura de Suzano.

Do total de manifestações registradas, 1.878 foram solicitações, 1.041 reclamações, 562 denúncias, 70 pedidos de orientação, 48 elogios e 22 solicitações. A Ouvidoria tem como principal objetivo acolher, examinar e encaminhar as demandas aos setores responsáveis para análise e resolução dentro do prazo estabelecido, que é de até 30 dias.

Apesar do prazo determinado, o tempo médio de resposta às manifestações foi de 20 dias, demonstrando um bom desempenho no atendimento às demandas da população.

A Ouvidoria conta com diversos canais de atendimento para que os munícipes possam registrar suas reclamações e sugestões, tais como atendimento presencial, telefônico, por aplicativo para celular, por e-mail e pelo site oficial da prefeitura.

Os canais oficiais de atendimento da Ouvidoria Municipal são: presencialmente na Rua Baruel, 126, no centro, em dias úteis, das 8 às 16 horas; pelos telefones 0800 774 2007, 156 e (11) 4743-1796, também em dias úteis, das 8 às 16 horas; pelo aplicativo "Cidadão Online"; pelo e-mail ouvidoria@suzano.sp.gov.br (mailto:ouvidoria@suzano.sp.gov.br); e pelo site www.suzano.sp.gov.br/web/controladoria (http://www.suzano.sp.gov.br/web/controladoria).

Independentemente da forma de entrada da manifestação, o usuário pode acompanhar o andamento do seu pedido com o número do protocolo registrado.