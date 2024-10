Paciente terá voucher para consultas e exames gratuitos no setor privado

A Prefeitura de Suzano começa nesta terça-feira (29/10) a colocar em prática o “Avança Saúde”, proposta precursora na cidade que garantirá o atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) em estabelecimentos privados, de forma gratuita, por meio da apresentação de um voucher, que será retirado após contato da Secretaria Municipal de Saúde com os pacientes.

A estratégia de parceria entre a administração municipal e o serviço particular de saúde visa suprir a demanda reprimida de Fisioterapia e das especialidades médicas de Ortopedia, Clínica Geral, Pediatria, Cardiologia, Neurologia, Ginecologia e Dermatologia, além da oferta de exames, que inclui eletrocardiograma.

Neste primeiro momento, a iniciativa contemplará aqueles pacientes já registrados pelo setor de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde, que tem necessidade de consultas e exames. Eles serão avisados, ao longo da próxima semana, por meio dos canais disponibilizados nas unidades nas quais são cadastrados, sobre o local onde poderão retirar vouchers, que serão apresentados nas clínicas parceiras a partir de 4 de novembro (segunda-feira). As unidades particulares receberão da prefeitura os valores destinados aos serviços ofertados, de forma que os suzanenses sigam tendo o atendimento gratuito mesmo fora da estrutura do SUS.

É importante ressaltar que não haverá limite determinado por mês para a realização de consultas e demais procedimentos, e nem qualquer outro valor poderá ser cobrado dos pacientes que forem encaminhados pelo “Avança Saúde”. O projeto será acompanhado pela pasta com a finalidade de receber reclamações ou sugestões, visando ao aprimoramento dos processos e melhorias constantes neste modelo de trabalho. Os vouchers também terão um sistema de segurança para evitar falsificações.

Para testar a eficácia deste tipo de parceria, a Prefeitura de Suzano promoveu um projeto experimental com uma clínica de oftalmologia, já neste segundo semestre. Por meio deste convênio, foram realizadas cirurgias de catarata, para melhorar a saúde ocular da população idosa do município. Agora, o objetivo é reduzir a demanda das especialidades médicas que seriam até mesmo de atendimento do governo estadual.

O trabalho também contemplará munícipes inscritos no Sistema Informatizado de Regulação do Estado de São Paulo (Siresp), que serão direcionados às clínicas da cidade. A partir daí, a consulta, o exame ou o procedimento cirúrgico poderá ser efetuado, dando início ou continuidade ao tratamento. No caso das consultas, o retorno em até 30 dias também é garantido.

O secretário Diego Ferreira enfatizou que a iniciativa ampliará a capacidade de atendimento dos munícipes cadastrados no SUS. “A parceria proporciona uma extensão do nosso trabalho, já que os moradores poderão receber os cuidados necessários de forma gratuita. Quero deixar claro que o ‘Avança Saúde’ não tem data para acabar, portanto, acredito que o projeto irá se perpetuar pelos próximos anos, o que nos dará oportunidade de prover atendimentos e procedimentos com ainda mais qualidade a todos”, declarou o titular da pasta.

Por sua vez, o prefeito Rodrigo Ashiuchi ressaltou não só os ganhos nos atendimentos, mas das próprias clínicas como um todo. “Essa proposta evidencia a nossa preocupação e persistência em fazer o ‘Avança Saúde’ funcionar e tenho certeza que estamos no caminho certo em relação ao oferecimento desse serviço. Essa parceria trará inúmeros benefícios, pois conseguiremos garantir a assistência médica no tempo adequado, gerando emprego nos estabelecimentos com o aumento da demanda”, destacou o chefe do Executivo suzanense.