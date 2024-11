Paço Municipal recebe exposição da campanha 'Novembro Azul'

O Departamento da Mulher deu início nesta terça-feira (12/11) a uma exposição com fotos do projeto “Jornada do Herói”, realizado em parceria com o Centro Oncológico de Mogi das Cruzes. A mostra pode ser apreciada de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas, no subsolo do Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa (rua Baruel, 501 – Centro).

A exposição tem como objetivo inspirar as pessoas que enfrentam o câncer e ocorre em alusão ao “Novembro Azul”, mês mundial de conscientização e combate ao câncer de próstata. Para isso, a exibição conta com a participação especial de dez homens, pacientes da clínica que realizaram um ensaio fotográfico para mostrar um pouco da luta contra a doença.

A ação traz histórias diferentes, mas que se amparam no mesmo alicerce: o amor à vida como motivação para vencer a doença. As fotos, assinadas pela fotógrafa May Rabello, vão percorrer todo o Alto Tietê inseridas na exposição, que tem a premissa de mostrar que o câncer não é o fim.

A diretora de Projeto do Departamento da Mulher, Sandra Lopes Nogueira, afirmou que a exibição trará um lado mais humano dos homens que estão em tratamento. “É uma forma de sensibilizar o público sobre as dificuldades de lidar com o câncer e mostrar que, apesar da luta, esses homens seguem de cabeça erguida”, avaliou.

O Instituto Nacional de Câncer (Inca) estima que 71 mil novos casos de câncer de próstata serão registrados no Brasil apenas neste ano. A doença é a segunda que mais acomete o público masculino no país, atrás apenas do câncer de pele não melanoma. As campanhas de conscientização são intensificadas neste mês principalmente por conta da negligência de muitos homens aos exames preventivos que, a depender do caso, envolvem o toque retal, ainda encarado como tabu por parte deste público.

A responsável pelo Departamento da Mulher, Maria Margarida Mesquita, ressaltou que a iniciativa visa encorajar os homens a realizarem os exames preventivos e, principalmente, enaltecer pacientes já acometidos pela doença. “Para vencer o câncer, todo paciente precisa percorrer um caminho que exige força, resiliência, autotransformação e fé. A exposição vai mostrar a grandeza destes homens e contar histórias de superação que provam que o câncer não é o fim”, declarou.