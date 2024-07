Painel reúne dados sobre o trabalho de assistência em prol da população vulnerável

A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social lançou na última sexta-feira (28/06) um painel que reúne dados sobre o trabalho desenvolvido em prol da população mais vulnerável por meio deste link . A plataforma foi apresentada durante o 2º encontro de 2024 da Jornada de Informações Sociais (JIS), realizado no Cineteatro Wilma Bentivegna, que contou com a participação do titular da pasta, Geraldo Garippo, e do responsável pela Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social (Drads) da Grande São Paulo Leste – Mogi das Cruzes, José Resende Filho; além de membros do grupo gestor do Sistema Único da Assistência Social (Suas), por parte da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social.

Entre as informações que podem ser acessadas no cadastro, está o quantitativo de serviços fornecidos pelos equipamentos da Assistência Social no ano passado, que resultou no atendimento a 137.289 pessoas de 58.034 famílias.

O instrumento ainda apresenta o número de famílias com cadastro atualizado (43.068) e com cadastro desatualizado (14.966), assim como o número daquelas que recebem o Bolsa Família (25.867) do governo federal.

A atividade também foi marcada pela participação dos professores e pesquisadores do campus Suzano do Instituto Federal de São Paulo (IFSP), que apresentaram e discutiram as análises atualizadas da evolução dos dados do Cadastro Único em Suzano, desde 2022, e realizaram um diálogo didático sobre o que é, como se organiza e para que serve um índice de vulnerabilidade social, que está previsto como meta do Plano Municipal de Assistência Social de Suzano.

A jornada foi composta também pelo 1º Fórum de Informações Sociais, que contou com apresentações e análises sobre diferentes temas, que incluíram o perfil de formação e local de atuação de profissionais da rede socioassistencial; o impacto do ciclo de educação permanente; o levantamento das avaliações de pessoas atendidas sobre os centros de convivência para crianças e adolescentes, jovens e adultos e pessoas idosas; o impacto do ciclo de educação permanente sobre os centros de convivência para crianças e adolescentes, jovens e adultos e pessoas idosas; e o modelo descentralizado e participativo da prevenção da violência nas escolas, em conjunto com a assistência social e outras políticas públicas.