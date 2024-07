Parada LGBTQIAPN+ chega à 3ª edição em Suzano

A 3ª edição da Parada LGBTQIAPN+ de Suzano acontece neste domingo (28). O início do evento acontece na Rua Abdo Rachid às 13 horas, com fim marcado para o Largo da Feira, às 20 horas.

O tema da Parada deste ano é “Luta de classe: por representação LGBT+ na política” e o lema é “Nada sobre nós será sem nós”. As informações foram passadas por Bel Jaccoud, vice-presidente da Frente LGBTQIAPN+ de Suzano e membro da Comissão Organizadora da Parada.

“Nosso desejo é caminhar pelas ruas da cidade gritando em um ano eleitoral para que tenhamos pessoas verdadeiramente comprometidas com as pessoas LGBT+ ocupando o legislativo e executivo. O foco são as eleições municipais e a reivindicação de que as pessoas LGBT+ tenham consciência da importância de eleger candidatos LGBT+, que estejam dispostos a olhar para as necessidades da população LGBT+”, disse Bel, explicando o motivo do tema e lema da edição.

A programação do evento conta com a apresentação de cerca de 15 artistas locais de diversos ritmos. Além disso, artistas que não residem em Suzano, como o trio Katy da Voz e As Abusadas, também marcam presença.

Bel falou sobre a importância da realização da 3ª edição da Parada LGBTQIAPN+. “O evento tem extrema importância para além do direito aos corpos e existências LGBT+ poderem celebrar livremente nas ruas. É um momento em que podemos também perceber o quanto ainda precisamos caminhar nas políticas públicas para a comunidade LGBT+. Hoje, é o maior evento da cidade organizado por movimentos sociais de luta, é o momento de levantar nossas vozes e exigir por uma cidade que nos garanta o básico em busca do melhor para nós. Um evento que implica na cidade como um todo, podendo gerar renda aos comerciantes locais e trazendo pessoas de diversos lugares”, disse a vice-presidente da Comissão da Frente LGBTQIAPN+.

Para este ano, a Parada LGBTQIAPN+ terá o apoio do Grupo Contadores de Mentira, o coletivo Resistência, a Apeoesp de São Paulo, o Klash Tattoo e Piercing, a rede Travas do Sul, o Gordonis Bar, o Projeto Respire, o Supermercado Shibata, o Centro de Convivência É de Lei e o Ateliê Linda de Bonita.