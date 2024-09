Parcelamento irregular do solo mobiliza equipes da Guarda Municipal e PM em Suzano

Uma denúncia de sobre um possível parcelamento irregular do solo e crime ambiental mobilizou equipes da Guarda Civil Municipal (GCM) e Polícia Militar (PM) na tarde desta terça-feira (24), em Suzano. A área investigada fica na Estrada dos Fernandes, na altura com a Estrada das Neves.

Informações iniciais davam conta de que a ação seria uma reintegração de posse, o que foi descartado pela Prefeitura. De acordo com a Administração Municipal, por volta das 14 horas, agentes do Departamento de Fiscalização e Posturas foram verificar uma denúncia anônima sobre parcelamento irregular do solo e crime ambiental em uma área às margens da Estrada dos Fernandes, na altura da esquina da Estrada dos Neves. Foi solicitado apoio da GCM e da Polícia Militar.

Ainda segundo a Prefeitura, foi constatado que se tratava de um imóvel particular, de aproximadamente 8 mil metros quadrados, onde estavam cerca de 30 pessoas. A administração municipal informou ainda que havia vestígios de fogo em mata recente e de furto de energia elétrica, além de demarcações “que indicavam a intenção de se promover uma ocupação irregular”.

Apesar disso, segundo a Prefeitura, ninguém foi detido. Na sequência, o setor vai localizar o proprietário do imóvel e notificá-lo para que providencie uma limpeza e uma construção de um muro para cercar a área.

A Prefeitura reforça a população para que, caso sejam testemunhadas situações semelhantes em outros pontos da cidade, seja feita uma denúncia à Ouvidoria Municipal pelo e-mail ouvidoria@suzano.sp.gov.br ou pelo telefone 0800-774-2007. Outra alternativa seria o Departamento de Fiscalização de Posturas pelo número (11) 4745-2046.