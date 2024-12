Parceria entre Prefeitura de Suzano e Grupo ICL forma mais de 3,3 mil crianças

Uma parceria de sucesso que tem gerado bons frutos para a Educação suzanense. Essa é a melhor definição possível para a união entre a Prefeitura de Suzano e o Grupo ICL, empresa focada em soluções sustentáveis em nutrição e fisiologia de plantas, nutrição animal e no fornecimento de matérias-primas para a indústria de fertilizantes.

A cooperação entre a iniciativa privada e o Poder Público municipal oferece duas iniciativas para formação de estudantes da rede municipal, contemplando mais de 3,3 mil alunos desde 2021. Uma é o “Escritor Para o Futuro”, projeto que já contemplou 1.360 alunos e tem como premissa a produção de livros com base em um Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU).

A outra é a “Horta Pedagógica”, capacitação que envolve ensinamentos teóricos e práticos às crianças, com o objetivo de aproximá-las da natureza. O projeto promove orientações a profissionais da Secretaria de Educação de Suzano para que eles estejam habilitados a orientar os alunos no convívio com as hortas, visando o aprendizado dos ciclos de cada espécie de planta e incentivando o contato com a terra. A iniciativa já alcançou 1.960 alunos da rede.

O trabalho realizado entre a prefeitura e a ICL tem levado a importância da sustentabilidade para diversas escolas do município, em razão disso, o secretário Leandro Bassini agradeceu a empresa pela parceria. “A ICL cumpre um papel muito importante na formação de milhares de alunos da nossa cidade e somos muito gratos por esse trabalho conjunto que nos ajuda a mudar o mundo e torná-lo mais sustentável”, declarou o chefe da pasta.

Já a primeira-dama Larissa Ashiuchi lembrou que a sustentabilidade é a chave para preservar as próximas gerações. “A preocupação que a ICL tem nos deixa muito animados para essa parceria que já formou tantas crianças da nossa cidade. Eles plantam uma sementinha que, no futuro, vai gerar ótimos frutos para a humanidade”, elogiou Larissa.

Para o prefeito Rodrigo Ashiuchi, a parceria tornará cada vez mais crianças multiplicadoras da ideia. “Os ensinamentos oferecidos pela ICL serão compartilhados pelos nossos alunos de maneira que as próximas gerações pensem em um mundo melhor com mais sustentabilidade. Queremos alcançar o máximo de estudantes possível com esses dois projetos que tornam nossa rede de educação diferenciada. Agradeço imensamente pela parceria e que ela continue por muitos anos”, declarou o chefe do Poder Executivo municipal.