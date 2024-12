Parque do Mirante se consolida como importante área de lazer e contemplação de Suzano

Nascido da responsabilidade assumida de promover uma boa gestão com o compromisso de colocar fim às “lendas” da cidade, o Parque Municipal de Conservação Ambiental Professora Bianca Carla Nunes da Silva, o Parque do Mirante, completa um ano de funcionamento nesta segunda-feira (02/12). Localizado na avenida Katsutoshi Naito, no bairro do Sesc, o equipamento é referência na promoção do lazer e da educação ambiental na cidade e recebe um público diário estimado de 2 mil pessoas às sextas-feiras e aos finais de semana, e de cerca de 200 visitantes por dia entre segundas e quintas-feiras.

Desde sua inauguração, o local é ponto de encontro para a população, principalmente da região norte, e possui uma visão privilegiada de quase toda a cidade. Situado em um dos bairros mais altos de Suzano, o Parque do Mirante abriga diversas atividades como encontros de flashback, aulas de zumba e visitas de escolas. Além disso, o local já recebeu um encontro de carros antigos com mais de cem veículos.

O equipamento também conta com feiras e artesanato, além de um restaurante. Em 2024, a Prefeitura de Suzano já organizou, por exemplo, a “Feira do Mirante”, que trouxe 39 barracas com 21 opções relacionadas à gastronomia e 18 dedicadas ao artesanato, onde foram apreciados pastéis de feira com caldo de cana, algodão doce, geladinho, sorvetes, torresmos, lanches, baião de dois, espetinhos, salgados, doces árabes, açaí e churros, além da culinária japonesa. Outra atividade realizada neste ano foi o programa “Circuito Suzano de Esporte e Lazer", promovido em abril, e que contou com diversas atividades esportivas, brinquedos infláveis e música.

A estrutura do Parque do Mirante, que fica aberta à população diariamente entre 7 e 19 horas, conta com espaço coberto destinado à alimentação, sanitários, brinquedos e os totens “História do Bairro Sesc” e “Famílias que fizeram parte da história do bairro do Sesc”. O local ainda abriga a Pirâmide Ari Serafim Barbosa, que ja abrigou uma estação de tratamento de água antes de ser abandonada.

O parque proporciona não só uma vista panorâmica de Suzano, mas também da unidade de conservação municipal, com 1,7 milhão de metros quadrados (m²), localizada logo abaixo do Mirante, que está ligada ao projeto de valorização da área. Para garantir a segurança do local, a prefeitura inaugurou, em maio, a Base Operacional da Guarda Civil Municipal (GCM) do Boa Vista.

O chefe de Gabinete e secretário de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo da Silva, comemorou o sucesso do equipamento. “O Parque do Mirante é uma joia da nossa cidade e recebe muitos visitantes por conta de todas as suas atrações. Fico feliz em ver que esse equipamento está sendo tão bem cuidado por nós e pela população”, afirmou.

Por sua vez, o prefeito Rodrigo Ashiuchi agradeceu pela confiança da população e lembrou que o local estava abandonado antes de se tornar um parque. “Hoje os moradores da região norte têm uma grande opção de lazer graças à nossa dedicação. Esse local estava largado, mas foi totalmente revitalizado por nossa gestão e agora atrai moradores de Suzano e de outras cidades também. Tenho orgulho do trabalho realizado para a família suzanense”, completou o chefe do Poder Executivo municipal.