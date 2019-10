Parque Max Feffer terá atividades especiais para crianças neste domingo

O Parque Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador) recebe neste domingo (13) mais uma edição do projeto Cultura Presente Especial, a partir das 9 horas, no entorno do Pavilhão Zumbi dos Palmares, com atividades dedicadas às crianças.

Haverá diversas tendas com programações gratuitas simultâneas. Algumas ações ocorrerão durante todo o dia, como brinquedos infláveis, oficinas com brincadeiras e espaço dedicado aos bebês, onde haverá apresentações de circo e brinquedoteca. A partir das 13 horas, serão realizadas sessões de cinema e contação de histórias dentro do palco do pavilhão.

Na parte da tarde, o projeto da zona leste Sambrincando traz para o Cultura Presente Especial, uma mescla de sambas voltados para os públicos infantil e adulto. A família circense Ver’Arte fará diversas intervenções durante o dia.

Com circo também vem o espetáculo “Clake” por meio do Circuito Cultural Paulista. A peça acentua e aprofunda o trabalho de Marcelo Lujan e Pablo Nordio como palhaços musicais. Gags clássicas são combinadas com a linguagem contemporânea da dupla e resulta em uma apresentação de palhaçaria cômica, física e musical.

O secretário de Cultura de Suzano, Geraldo Garippo, ressaltou que as ações do Cultura Presente Especial, como essas em referência ao Dia das Crianças (12), vêm para trazer uma diversidade de linguagens ao Parque Max Feffer e também a outros espaços públicos.