Passe Livre Estudantil registra 531 solicitações no primeiro dia de inscrições

A Secretaria de Educação de Suzano realizou 531 cadastros e renovações de cadastros no primeiro dia de inscrições para o Passe Livre Estudantil 2025. Os registros para ter acesso ao benefício no 1º semestre deste ano foram iniciados nesta segunda-feira (06/01) e prosseguem até o dia 30 de abril, por meio do link bit.ly/passelivresuzano.

No total, 425 estudantes renovaram seus cadastros para a primeira metade do ano, enquanto 106 solicitaram o benefício pela primeira vez. Para participar da iniciativa, que é conduzida em parceria com a Radial Mais Transporte, o estudante deve residir em Suzano e ter uma renda familiar mensal de até três salários mínimos ou renda per capita de meio salário mínimo, comprovada por meio da Folha Resumo do Cadastro Único (CadÚnico).

O benefício concede gratuidade aos estudantes que utilizam as linhas municipais para se deslocar aos seus respectivos estabelecimentos de ensino. Para o primeiro semestre deste ano, a expectativa da pasta é de atender aproximadamente 2,5 mil alunos já no retorno das aulas, no início de fevereiro. No primeiro semestre de 2024, o benefício alcançou 2.783 estudantes.

Para fazer o cadastro ou a renovação, o usuário deve acessar o portal e clicar no botão vermelho “Inscrições/Consultas: 1º Semestre de 2025”, inserindo em seguida o número do CPF. No sistema, ele informará os dados pessoais para dar continuidade, como nome completo, data de nascimento, endereço de residência, e-mail e número de celular, além de detalhes como o nome da instituição de ensino, carga horária, curso e linha utilizada no trajeto.

Após o preenchimento, o estudante deve salvar e imprimir o formulário e o encaminhar para validação da instituição de ensino. O atendimento ao aluno começa somente após a aprovação de seus documentos digitalizados no endereço eletrônico citado, conforme cronograma publicado no acesso dos usuários.

A secretária municipal de Educação, Renata Priscila, reforçou a importância social do benefício aos estudantes e recomendou que os usuários iniciem o processo rapidamente para evitar prejuízos. “O Passe Livre ajuda milhares de alunos que, muitas vezes, não têm condições de custear o ir e vir diário para a instituição de ensino. É um benefício fundamental para a Educação suzanense e deve ser utilizado por todos que têm direito. Neste mês de janeiro, o volume de inscrições é alto e, por isso, é importante que as pessoas agilizem o cadastro e o envio dos documentos solicitados, colaborando assim para que as equipes consigam sanar pendências e realizar todo o processo antes do início das aulas”, recomendou a chefe da pasta.