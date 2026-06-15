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Jornal Diário de Suzano - 13/06/2026
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Emprego

PAT conta com 42 vagas de empregos no Alto Tietê

Vagas são divulgadas diariamente

15 junho 2026 - 14h21Por da Reportagem Local
PAT conta com 42 vagas de empregos no Alto TietêPAT conta com 42 vagas de empregos no Alto Tietê - (Foto: SDE)

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, por meio dos Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs) abriu 42 vagas de empregos nesta segunda-feira (15), no Alto Tietê.

Os Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs) são uma rede de atendimento do Governo do Estado de São Paulo que concentra serviços gratuitos à população, sendo centros de referência das políticas públicas de geração de emprego e renda. Os PATs contam com mais de 200 unidades, presentes em todas as regiões do estado. Desde 2023, os PATs ofertaram mais de 1,1 milhão de vagas de empregos. 

Além das vagas, os PATs oferecem atendimento e serviços gratuitos para trabalhadores, como a habilitação ao Seguro-Desemprego.

É importante lembrar que as vagas podem ser preenchidas a qualquer momento e o número pode variar ao longo do dia. Para usar um serviço do PAT em seu município, é necessário levar RG, CPF e Carteira de Trabalho. Os endereços estão disponíveis através do link https://www.desenvolvimentoeconomico.sp.gov.br/DesenvolvimentoEconomico/institucional/Programas/pat_programa

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