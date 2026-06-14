Morre Kazuhiro Mori, ex-presidente da Câmara de Suzano, aos 96 anos

O médico Kazuhiro Mori faleceu na manhã deste domingo (14) aos 96 anos, em Suzano, de causa natural. Ex-vereador em quatro mandatos e vice-prefeito em três oportunidades, Mori presidiu a Câmara duas vezes: de 1974 a 1975 e de 1989 a 1990. Também atuou como diretor Legislativo na Casa de Leis.

Mori será velado neste domingo a partir das 11 horas na Câmara e sepultado às 17 horas no Cemitério São Sebastião, em Suzano. “Ele tinha o lema de fazer o bem sem olhar a quem”, disse o filho Lincon Mori, em entrevista ao DS.

Kazuhiro Mori deixa 4 filhos – Nilton, Édson, Lincon e Juli – e quatro netos. “Ele viveu como se tivesse 300 anos. Se dedicou a Suzano porque amava a cidade”, completou o filho.

Pelas redes sociais autoridades políticas de Suzano prestaram homenagem. O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, disse que recebeu com profunda tristeza a notícia do falecimento de Kazuhiro Mori, “uma das personalidades mais importantes da história de Suzano”.

“Médico dedicado, homem público empenhado e uma das maiores lideranças da comunidade nipo-brasileira de nossa cidade, Dr. Mori construiu uma trajetória marcada pelo trabalho, pelo compromisso com as pessoas e pelo amor a Suzano. Sua contribuição para a saúde, para a vida pública e para o fortalecimento da colônia japonesa deixa um legado que jamais será esquecido”, disse o prefeito.

Ele lembrou que quando sua família chegou a Suzano vinda do interior em busca de uma nova vida, foi Mori quem atendeu e cuidou da saúde do seu avô. “Sua dedicação à medicina e às pessoas fez parte da história de inúmeras famílias suzanenses, inclusive da minha”, acrescentou Pedro Ishi.

“Cresci vendo o Dr. Mori ocupar posições de destaque e contribuir para o crescimento de Suzano. Sua trajetória sempre foi uma referência de seriedade, competência e espírito público para todos nós que acreditamos no serviço à população. Além disso tudo, destaco também que a sua atuação ajudou a fortalecer os laços da colônia japonesa e contribuiu para preservar valores que ajudaram a construir a identidade da nossa cidade. Neste momento de dor, deixo minha solidariedade aos familiares, amigos e a todos aqueles que tiveram o privilégio de conviver com ele. Que Deus conforte os corações e receba o Dr. Mori com a mesma generosidade e bondade que ele dedicou à nossa cidade ao longo de toda a sua vida”, disse.

O ex-prefeito de Suzano e ex-secretário do Verde e do Meio Ambiente de São Paulo, Rodrigo Ashiuchi, disse que Kazuhiro Mori, foi uma figura que ajudou a escrever parte importante da história de Suzano e que deixa um legado de trabalho, dedicação e amor pela nossa cidade.



“Dr. Mori foi exemplo de compromisso e cuidado com a comunidade, contribuindo de forma significativa para o desenvolvimento de Suzano e para a preservação da cultura e das tradições da comunidade nipo-brasileira. Homem respeitado, de princípios sólidos e espírito público admirável, conquistou o carinho e a admiração de todos que tiveram a oportunidade de conhecê-lo e conviver com ele. Sou grato por ter tido a honra de caminhar ao seu lado e ter trocas de experiências engrandecedoras. Me solidarizo com seus familiares, amigos e com toda a comunidade que hoje lamenta sua partida. Que Deus conceda força e conforto aos corações enlutados e receba o Sr. Kazuhiro Mori em sua infinita misericórdia”, disse.

O ex-prefeito afirmou também que Suzano perde uma grande referência, mas sua história e seu exemplo permanecerão para sempre em nossa memória. “Descanse em paz, Dr. Mori”, finalizou.