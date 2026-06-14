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Jornal Diário de Suzano - 13/06/2026
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Cidades

Morre Kazuhiro Mori, ex-presidente da Câmara de Suzano, aos 96 anos

Mori será velado neste domingo a partir das 11 horas na Câmara e sepultado às 17 horas no Cemitério São Sebastião, em Suzano

14 junho 2026 - 10h01Por DE SUZANO
Kazuhiro Mori faleceu na manhã deste domingo (14) aos 96 anos, em Suzano, de causa naturalKazuhiro Mori faleceu na manhã deste domingo (14) aos 96 anos, em Suzano, de causa natural - (Foto: Divulgação)

O médico Kazuhiro Mori faleceu na manhã deste domingo (14) aos 96 anos, em Suzano, de causa natural. Ex-vereador em quatro mandatos e vice-prefeito em três oportunidades, Mori presidiu a Câmara duas vezes: de 1974 a 1975 e de 1989 a 1990. Também atuou como diretor Legislativo na Casa de Leis.

Mori será velado neste domingo a partir das 11 horas na Câmara e sepultado às 17 horas no Cemitério São Sebastião, em Suzano. “Ele tinha o lema de fazer o bem sem olhar a quem”, disse o filho Lincon Mori, em entrevista ao DS.

Kazuhiro Mori deixa 4 filhos – Nilton, Édson, Lincon e Juli – e quatro netos. “Ele viveu como se tivesse 300 anos. Se dedicou a Suzano porque amava a cidade”, completou o filho.

Pelas redes sociais autoridades políticas de Suzano prestaram homenagem. O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, disse que recebeu com profunda tristeza a notícia do falecimento de Kazuhiro Mori, “uma das personalidades mais importantes da história de Suzano”.
“Médico dedicado, homem público empenhado e uma das maiores lideranças da comunidade nipo-brasileira de nossa cidade, Dr. Mori construiu uma trajetória marcada pelo trabalho, pelo compromisso com as pessoas e pelo amor a Suzano. Sua contribuição para a saúde, para a vida pública e para o fortalecimento da colônia japonesa deixa um legado que jamais será esquecido”, disse o prefeito.

Ele lembrou que quando sua família chegou a Suzano vinda do interior em busca de uma nova vida, foi Mori quem atendeu e cuidou da saúde do seu avô. “Sua dedicação à medicina e às pessoas fez parte da história de inúmeras famílias suzanenses, inclusive da minha”, acrescentou Pedro Ishi.

“Cresci vendo o Dr. Mori ocupar posições de destaque e contribuir para o crescimento de Suzano. Sua trajetória sempre foi uma referência de seriedade, competência e espírito público para todos nós que acreditamos no serviço à população. Além disso tudo, destaco também que a sua atuação ajudou a fortalecer os laços da colônia japonesa e contribuiu para preservar valores que ajudaram a construir a identidade da nossa cidade. Neste momento de dor, deixo minha solidariedade aos familiares, amigos e a todos aqueles que tiveram o privilégio de conviver com ele. Que Deus conforte os corações e receba o Dr. Mori com a mesma generosidade e bondade que ele dedicou à nossa cidade ao longo de toda a sua vida”, disse.

O ex-prefeito de Suzano e ex-secretário do Verde e do Meio Ambiente de São Paulo, Rodrigo Ashiuchi, disse que Kazuhiro Mori, foi uma figura que ajudou a escrever parte importante da história de Suzano e que deixa um legado de trabalho, dedicação e amor pela nossa cidade.

“Dr. Mori foi exemplo de compromisso e cuidado com a comunidade, contribuindo de forma significativa para o desenvolvimento de Suzano e para a preservação da cultura e das tradições da comunidade nipo-brasileira. Homem respeitado, de princípios sólidos e espírito público admirável, conquistou o carinho e a admiração de todos que tiveram a oportunidade de conhecê-lo e conviver com ele. Sou grato por ter tido a honra de caminhar ao seu lado e ter trocas de experiências engrandecedoras. Me solidarizo com seus familiares, amigos e com toda a comunidade que hoje lamenta sua partida. Que Deus conceda força e conforto aos corações enlutados e receba o Sr. Kazuhiro Mori em sua infinita misericórdia”, disse.

O ex-prefeito afirmou também que Suzano perde uma grande referência, mas sua história e seu exemplo permanecerão para sempre em nossa memória. “Descanse em paz, Dr. Mori”, finalizou.

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