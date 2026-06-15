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Jornal Diário de Suzano - 13/06/2026
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DE LIMEIRA

Justiça decreta prisão preventiva de 3 suspeitos pela morte de jovem que saltou sem corda em Limeira

15 junho 2026 - 10h43Por da Reportagem Local
Justiça decreta prisão preventiva de 3 suspeitos pela morte de jovem que saltou sem corda em LimeiraJustiça decreta prisão preventiva de 3 suspeitos pela morte de jovem que saltou sem corda em Limeira - (Foto: Reprodução/Redes Sociais )

A Justiça decretou a prisão preventiva de três homens suspeitos de envolvimento na morte de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos, que foi jogada de uma altura de 40 metros no sábado, 13, em Limeira (SP). A jovem não foi devidamente conectada aos equipamentos de segurança ao praticar rope jump - salto com corda - na Ponte do Esqueleto.

A prisão preventiva não tem prazo e pode ser mantida enquanto as autoridades judiciárias julgarem necessário. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, as investigações prosseguem para apurar as circunstâncias e eventuais responsabilidades.

Os três homens, de 27, 32 e 42 anos, respectivamente, foram presos em flagrante no sábado e indiciados pela Polícia Civil pelo crime de homicídio com dolo eventual - quando não há intenção direta de matar, mas se assume o risco.

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