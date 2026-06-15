Construção do Centro de Apoio à Criança com Deficiência passa por visita técnica

O prefeito Pedro Ishi realizou nesta segunda-feira (15/06) uma visita técnica às obras do Centro de Apoio à Criança com Deficiência, que está sendo implantado no Parque Municipal Max Feffer, no Jardim Imperador. A agenda contou com a participação do vereador Denis Claudio da Silva, o Denis Filho do Pedrinho do Mercado, responsável pela intermediação de parte dos recursos destinados ao empreendimento.

A vistoria integra uma série de ações promovidas pela administração municipal para apresentar aos vereadores o andamento das principais obras em execução na cidade. Durante a visita, foram apresentados os avanços do cronograma, os serviços em andamento e as próximas etapas previstas para a conclusão do equipamento.

Atualmente, a obra atingiu 50% de execução. Os dois prédios que compõem o complexo apresentam avanços significativos em sua estrutura. As etapas de alvenaria, vigas e pilares estão praticamente concluídas. Em uma das edificações, os serviços já avançaram para a fase de revestimento, enquanto a outra recebe a execução da laje.

Com a conclusão dessas etapas, as equipes passarão a atuar nas instalações elétricas e hidráulicas, além dos acabamentos internos. A previsão é de que o equipamento seja entregue à população em fevereiro do próximo ano.

Durante a visita, o prefeito e o vereador, juntamente com os secretários municipais de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, e de Educação, Renata Priscila Magalhães, acompanharam as explicações técnicas da engenheira Cláudia Albino, responsável pela fiscalização da obra por parte da Prefeitura de Suzano, e do engenheiro Marcelo Arai, responsável técnico da empresa PS Engenharia, encarregada da execução do empreendimento.

O Centro de Apoio à Criança com Deficiência será destinado ao atendimento de crianças de zero a 11 anos, incluindo aquelas diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A estrutura contará com oito consultórios para atendimentos especializados, salas de integração sensorial, ambientes multiprofissionais, espaços destinados à estimulação e intervenção precoce, brinquedoteca, sala para treinamento de Atividades de Vida Prática (AVP), além de áreas administrativas, cozinha e refeitório.

A construção está sendo realizada em uma área de 1,43 mil metros quadrados, com investimento de R$ 5 milhões. Deste total, R$ 2 milhões são provenientes de emenda parlamentar do então deputado federal e atual conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) Marco Bertaiolli, viabilizada por intermédio do vereador Denis Filho do Pedrinho do Mercado. Os outros R$ 3 milhões são oriundos de emenda parlamentar do deputado federal Saulo Pedroso.

Samuel Oliveira destacou a importância social da obra. “Estamos acompanhando cada etapa para garantir que Suzano receba um equipamento moderno, acessível e preparado para oferecer atendimento especializado às crianças e às suas famílias. É uma obra que representa acolhimento, inclusão e qualidade de vida”, afirmou o secretário de Manutenção e Serviços Urbanos.

A chefe da pasta de Educação ressaltou que o novo equipamento terá papel fundamental no desenvolvimento das crianças atendidas pela rede municipal. “A inclusão exige um trabalho integrado entre diferentes áreas. Este centro vai fortalecer o atendimento especializado, ampliar o suporte às famílias e contribuir diretamente para o desenvolvimento educacional, social e cognitivo das nossas crianças, garantindo mais oportunidades e qualidade no processo de aprendizagem”, declarou Renata Priscila.

O vereador Denis Filho do Pedrinho do Mercado destacou a relevância do investimento. “Este será um equipamento transformador para muitas famílias. Ficamos felizes em contribuir para viabilizar recursos e acompanhar de perto uma obra que ampliará o atendimento especializado e oferecerá mais dignidade às crianças que necessitam desse suporte”, afirmou o parlamentar.

Já o prefeito ressaltou o compromisso da administração municipal com as políticas públicas voltadas às pessoas com deficiência. “Estamos construindo uma estrutura que ampliará significativamente a capacidade de atendimento da cidade, oferecendo mais suporte às famílias e melhores condições para o desenvolvimento das crianças. Esta é uma obra que representa acolhimento, respeito e inclusão, valores que fazem parte da nossa gestão”, declarou Pedro Ishi.