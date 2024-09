Patrulha Maria da Penha realiza 4 mil rondas em sete meses em Suzano

A Patrulha Maria da Penha, vinculada à Guarda Civil Municipal de Suzano, registrou 4.064 rondas para monitorar vítimas com medidas protetivas nos últimos sete meses. Durante esse período, a equipe acompanhou diretamente 196 vítimas e fez 366 entradas de medidas protetivas ativas. O trabalho da Patrulha também resultou em seis prisões de agressores.

Além da Patrulha Maria da Penha, o Departamento da Mulher também desempenha um papel crucial na assistência às mulheres em situação de violência. Desde março, este órgão ofereceu suporte a 153 cidadãs, realizando orientações e encaminhamentos relacionados a violência doméstica e familiar, bem como questões de saúde, acompanhamento psicológico, abuso sexual e moral.

O Departamento realiza triagens e preenchimentos de fichas, com as informações sendo imediatamente repassadas à coordenadora Maria Margarida Mesquita para as providências necessárias.

Processos de Triagem e Encaminhamento

Os processos de triagem e encaminhamento nos dois órgãos são estruturados para garantir uma resposta eficiente às vítimas. A Patrulha Maria da Penha recebe informações sobre medidas protetivas expedidas pelo Anexo de Violência Doméstica e Familiar do Fórum de Suzano e realiza rondas para assegurar o cumprimento dessas medidas. Para casos que ainda não possuem medidas protetivas, a orientação é que as vítimas comuniquem a autoridade policial, podendo utilizar o site da Polícia Civil ou procurar diretamente a Delegacia de Defesa da Mulher para denúncias de violência física e sexual.

No Departamento da Mulher, a triagem e o agendamento dos atendimentos são realizados no local, com as informações sendo prontamente encaminhadas para avaliação e ações necessárias.

Canais de Acesso

Para acessar os serviços da Patrulha Maria da Penha, as mulheres podem ligar para os números da GCM (153 e (11) 4745-2150) ou utilizar o aplicativo “Está Acontecendo”, que permite uma comunicação rápida com a equipe. Já o Departamento da Mulher oferece atendimentos diretamente no Paço Municipal, localizado na Rua Baruel, 501 – Centro, além de pontos de contato como a OAB de Suzano, Delegacia de Defesa da Mulher, e unidades de assistência social e saúde. Ambos os órgãos estão engajados em projetos para aprimorar e expandir seus serviços. A Patrulha Maria da Penha trabalha em colaboração com a Secretaria da Educação, Saúde e Assistência e Desenvolvimento Social para identificar e apoiar vítimas de violência.

O Departamento da Mulher está desenvolvendo iniciativas para melhorar o acolhimento de mães de filhos com necessidades especiais, incentivar a inserção de mulheres no mercado de trabalho, promover rodas de conversa sobre tratamento de agressores e outras ações para devolver a autoestima e o amor próprio às mulheres.