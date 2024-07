PDT realiza convenção de Adriana do Hospital em Itaquá

Adriana do Hospital foi oficialmente nomeada como a candidata do Partido Democrático Trabalhista (PDT) para a Prefeitura de Itaquaquecetuba. A convenção partidária, realizada no Sindicato do Metalúrgicos, contou com a presença de candidatos a vereadoras e vereadores, e mais de 800 apoiadores entusiasmados, entre líderes comunitários, membros do partido e autoridades do município e região.

“Estou aqui, hoje, não apenas como candidata, mas como representante de cada cidadão que acredita em uma cidade justa e próspera,” declarou Adriana do Hospital. “Juntos, podemos construir um futuro onde todos tenham voz e oportunidade.”

Durante o evento, diversos líderes comunitários expressaram seu apoio à candidatura de Adriana do Hospital e Magrão ressaltando suas qualidades de lideranças e comprometimento com as causas sociais. Entre os oradores, destacou-se presença do presidente nacional do PDT (licenciado), e ministro da Previdência Social, Carlos Lupi. e de Gleides Sodré vice-presidente estadual do PDT e presidente da Ação da Mulher Trabalhista (AMT-SP).

“Queremos governar com vocês, ouvir suas demandas e transformar nossa cidade em um lugar onde todos se sintam parte de um grande projeto de sucesso,” concluiu. A campanha entrará em uma nova fase, com visitas aos bairros, encontros com eleitores e a apresentação detalhada das propostas de governo.