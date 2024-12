Peça 'Auto de Natal O Sol Nascerá' atrai bom público no Centro Cultural Moriconi

O Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi (rua Benjamin Constant, 682 – Centro) recebeu nesta quinta e sexta-feira (05 e 06/12) a peça teatral “Auto de Natal – O Sol Nascerá”. O espetáculo foi apresentado pelos alunos das oficinas do centro cultural e integrou a programação oficial de Natal de Suzano, trazendo cultura e emoção para celebrar a época mais mágica do ano. A apresentação reuniu cerca de cem pessoas nos dois dias.

As exibições tiveram duração aproximada de 40 minutos cada, apresentando uma narrativa ambientada em uma comunidade carente, onde três menores enfrentam os desafios diários de sobreviver nas ruas. A trama é baseada no espírito natalino, que permeia a história com obstáculos e descobertas transformadoras.

Além disso, a peça também trouxe sambas icônicos como as músicas “Espelho” e “Alvorada”, acompanhando a jornada dos protagonistas ao decidirem mudar o destino de uma criança abandonada. Durante o percurso, eles cruzam com personagens que, mesmo em meio às adversidades, mostram que a solidariedade e o amor têm o poder de transformar vidas.

“O espetáculo oferece ao público uma oportunidade de apreciar uma obra que combina emoção, arte e tradição. Além disso, a iniciativa valoriza os próprios alunos, que têm a chance de participar ativamente do processo criativo e vivenciar uma experiência enriquecedora no palco, fortalecendo o aprendizado e o contato direto com a cultura”, afirmou o secretário municipal de Cultura, José Luiz Spitti.