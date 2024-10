Pedro Ishi agradece e promete: "Vamos trabalhar muito"

Na primeira coletiva após a vitória, o agora prefeito eleito Pedro Ishi (PL), agradeceu pelos mais de 124 mil votos e afirmou que "seguirá o caminho de Ashiuchi (atual prefeito), dando continuidade aos projetos em prol do povo suzanense".

Ishi destacou as mudanças promovidas pela gestão de Ashiuchi, na qual atuou como secretário de Saúde.

Em seu discurso, ressaltou a receptividade da campanha nos bairros e afirmou que uma de suas promessas é entregar a alça de acesso do Rodoanel Mário Covas (SP-21), que já está com o projeto encaminhado, além do prolongamento da Avenida Senador Roberto Simonsen, a entrega da Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatec), a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Palmeiras, entre outras obras em andamento. Ele também garantiu mais pavimentação nos bairros. "Vamos trabalhar muito como foi feito nesses 8 anos. Quando ganhamos a eleição em 2016, demos um novo rumo para a cidade. Agradeço ao Rodrigo e à Larissa por todo apoio. Agora é dar continuidade a esses projetos e manter o sonho dos suzanenses", declarou Ishi.

Ele também enfatizou a expressiva diferença de votos em relação aos seus adversários, dizendo que o resultado nas urnas mostra que a cidade confia em seu trabalho. O ex-secretário de Saúde venceu com 124.366 votos, representando 80,29% do total. Ele superou seu “padrinho” Rodrigo Ashiuchi, que havia conquistado 110.001 votos, em 2020.

"O resultado nas urnas mostra que os suzanenses confiam no nosso trabalho e querem que a cidade continue no caminho certo. Estou muito honrado pela população de Suzano, que depositou esse voto de confiança, e vou retribuir com muito trabalho. Foi uma surpresa muito positiva essa votação", afirmou.

CAMPANHA NAS RUAS

Foram 45 dias de campanha, a primeira vez que Ishi disputou o cargo de prefeito. Durante esse período, ele disse ter sido bem recebido pelo povo, sempre com muito carinho e com o desejo de que a cidade continue no caminho certo.

"Nós começamos a campanha com uma expectativa muito boa e, quando andávamos pelas ruas, sentíamos a população retribuindo esse carinho. Caminhávamos com o vice-prefeito, Said Raful, e com o prefeito Rodrigo. Esse carinho foi especial, sendo minha primeira campanha, e me senti muito acolhido", reforçou.

TRANSIÇÃO DE GOVERNO

Questionado sobre a transição de governo e possíveis mudanças no secretariado, o prefeito eleito afirmou que agora é o momento de comemorar. "Depois, eu e o Rodrigo nos sentaremos para conversar. Vamos trabalhar bastante. Teremos importantes reuniões para decidir os próximos passos, mas agora é hora de comemorar", declarou.

SAÚDE

Como ex-secretário de Saúde, Pedro Ishi é reconhecido por grandes obras, mas também foi alvo de críticas de adversários durante a campanha, devido a projetos que não tiveram êxito. Durante a coletiva, ele foi questionado sobre as prioridades para a área da saúde.

Ishi destacou as obras que entregou como secretário, como seis UBS, a Clínica da Mulher, a Clínica da Família, o Hospital Regional do Alto Tietê, a UPA 24 horas do Jardim Revista, além de citar que 70% das obras do Hospital Federal estão concluídas. Também reformaram a central de laboratórios e outros projetos importantes.

"Teremos um longo caminho pela frente na área da saúde. Vamos entregar mais quatro unidades básicas, fazer a UPA de Palmeiras e concluir o Hospital Federal, que é um sonho para toda a população. Também revitalizamos a Santa Casa, que em breve terá mais 40 leitos e uma UTI infantil. A saúde de Suzano vai continuar crescendo, e nossa meta será oferecer mais dignidade para os suzanenses", comentou. Na entrevista, ao lado de sua esposa e primeira-dama Deborah Rafoul, do vice-prefeito Said Raful, do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi e da primeira-dama e coordenadora de campanha Larissa Ashiuchi, Pedro celebrou a vitória no primeiro turno.

Rodrigo Ashiuchi se emocionou ao falar sobre a conquista de Pedro, que teve a maior votação da história da cidade.

"Agradeço ao povo de Suzano pelo reconhecimento do nosso trabalho, meu e da Larissa. Foram oito anos de muita dedicação para resgatar o orgulho dos suzanenses. O povo reconheceu isso nas ruas, e uma votação dessa magnitude é incontestável. Nosso legado vai continuar, e Suzano seguirá no caminho certo", declarou Ashiuchi, emocionado.

Said Raful, por sua vez, afirmou que vão trabalhar muito para manter a cidade nos trilhos e continuar o legado de Ashiuchi. "Rodrigo colocou a cidade nos trilhos, e agora daremos continuidade para estruturar Suzano e transformá-la em uma grande cidade nos próximos anos. Vamos retribuir os votos com muito trabalho e dedicação", afirmou.