Pedro Ishi anuncia Francisco Balbino como novo secretário de Segurança Cidadã

O prefeito eleito Pedro Ishi nomeou mais um de seus secretários municipais para a gestão 2025-2028 nesta sexta-feira (20/12). Trata-se de Francisco Balbino, policial militar da reserva e atual diretor de Gabinete que substituirá o interino Afrânio Evaristo da Silva. A definição do futuro chefe do Executivo tem como principal motivo a manutenção do trabalho que, entre uma série de conquistas e avanços no tocante ao bem-estar da população, tornou Suzano a quarta cidade do Brasil no quesito gestão em segurança, segundo pesquisa de novembro de 2024 da Macroplan Consultoria e Analytics.



Natural de Suzano, Balbino, também formado em Direito pela Universidade de Mogi das Cruzes (UMC), acumulou uma série de trabalhos junto à corporação com anos de patrulhamento ostensivo e integração na Força Tática, contribuindo também para a formação de novos profissionais na Polícia Militar antes de integrar o poder público como diretor no Gabinete do Prefeito Rodrigo Ashiuchi, em 2020. Desde então, suas funções incluíram a assessoria às agendas diárias do chefe do Executivo.



Agora, ele assumirá o setor responsável por grupamentos da Guarda Civil Municipal (GCM) como a Ronda Ostensiva Municipal (Romu), a Ronda Ostensiva com Motocicletas (Romo), o Canil e o Grupamento de Proteção Ambiental (GPA), além da Defesa Civil, com a missão de seguir o caminho de avanços deixado por seu sucessor. Sob a gestão de Afrânio Evaristo da Silva, a pasta propiciou a melhor capacitação do efetivo da GCM; a melhoria dos equipamentos; a potencialização do patrulhamento e do sistema de vigilância remota na cidade; e a instalação de novas bases nas regiões do Boa Vista e do Jardim Casa Branca.



O futuro secretário explica que o trabalho ostensivo no suporte à prevenção e ao combate da criminalidade vem evoluindo cada vez mais e, com a confiança de Pedro Ishi, o compromisso com o cidadão seguirá cada vez maior. “Ao longo desses anos trabalhando no setor da segurança, seja enquanto policial militar ou na gestão municipal, agreguei muitos conhecimentos que colaborarão com uma cidade ainda mais patrulhada pela nossa GCM e, claro, pelas forças estaduais, com quem temos ótima relação. Conheço muito bem o Pedro Ishi e sei que a segurança é um dos seus focos. Por isso, juntos, vamos trabalhar para garantir ainda mais tranquilidade e bem-estar ao suzanense ao longo do mandato”, afirmou.



Pedro Ishi aponta que a confirmação de Balbino no cargo representa a continuidade de um trabalho sério. “A segurança pública é um setor que requer alta perícia não apenas do nosso efetivo nas ruas, mas também de seus gestores, e eu, assim como o prefeito Rodrigo Ashiuchi, confio no Balbino para cumprir este papel na secretaria. Potencializar o trabalho de vigilância às famílias é uma prioridade, motivo pelo qual eu afirmo com total certeza que, com ele à frente da pasta, nossa Secretaria de Segurança Cidadã evoluirá cada vez mais”, destacou.



Por sua vez, o prefeito Rodrigo Ashiuchi destacou que o setor contará com importantes novidades ao longo da gestão Pedro Ishi, portanto, ter um nome com ampla capacidade e experiência é crucial. “Em breve, a pasta terá uma nova sede de operações no Jardim Miriam, uma localização estratégica. Além disso, Suzano também deve contar com o inédito Batalhão de Ações Especiais da Polícia (Baep) até 2026, o que nos garantirá um policiamento ainda mais preparado na cidade. Estou convicto de que o Pedro Ishi escolheu a melhor opção para assumir a pasta em seu mandato”, finalizou.



Perfil



Nascido em Suzano, Francisco de Assis Balbino Dias tem 50 anos, é ex-policial militar e bacharel em Ciências Jurídicas pela Universidade de Mogi das Cruzes (UMC).



Iniciou sua carreira militar em meados da década de 1990, quando ingressou nas Forças Armadas, atingindo a patente de 3º sargento de infantaria. Após isso, veio a prestar concurso para a Polícia Militar, adentrando em 1996 na corporação, onde exerceu funções variadas ao longo de sua trajetória, incluindo o policiamento ostensivo do município.



Também fez parte do quadro especializado da PM, agregando experiências e servindo à população enquanto membro da Força Tática. Sua expertise o credenciou a tornar-se um dos profissionais responsáveis pela instrução de novos profissionais na Escola Superior de Soldados da Polícia Militar, lecionando nas disciplinas “Leis Especiais”, “Criminalística” e “Criminologia”.



A partir de 2020, passou a integrar a administração pública enquanto diretor de Gabinete no segundo mandato de Rodrigo Ashiuchi, apoiando o chefe do Executivo em demandas diárias e colaborando com outros setores da administração pública de forma periódica, estando ainda na assessoria de agendas diárias do prefeito.