Pedro Ishi faz caminhada no Jardim Nova América e Jardim do Lago

O candidato a prefeito Pedro Ishi (PL) realizou caminhada e encontro com lideranças nos bairros Jardim Nova América e Jardim do Lago neste sábado.

Acompanhado de várias pessoas, o candidato percorreu as ruas e conversou com a população sobre as principais demandas, quais as propostas de governo e pediu opinião do público sobre o que precisa ser feito para aprimorar a qualidade de vida da população. Depois dos três bairros da zona sul, a chapa também passou pelo Cidade Miguel Badra para conversar com consumidores e comerciantes de uma feira livre.

Acompanharam a caminhada de hoje os candidatos Gilvan Cicero de Lima (DC), o Gilvan do Nova América; Denis Wesley Dos Santos Franco (DC), o Denis Wesley do Uber; Ernandes da Fonseca Delfino (PRD), o Nande; Railson Ferreira Santiago (PL), o Railson Kit da Buzina; Joel Lourenço (PP); Sebastiao Vidal Dias (União Brasil) o Tiãozinho Ashiuchi; Michel Castro (Avante); Diomar Prudente Leite Guerra (União Brasil), a GCM Guerra; Silvia Agostinho (PRD); Maria Jose da Silva (PL) a Mazé; além, é claro, do prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) e do candidato a vice Said Raful (PSD).

Durante a iniciativa, Pedro demonstrou os avanços promovidos na cidade graças ao governo do prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) na região, entre elas a melhoria da iluminação pública, pavimentação, construção de escola, aprimoramento da sinalização de trânsito, entre outras ações. Por sua vez, Ashiuchi reafirmou que o candidato liberal é o único que dará continuidade a tudo o que foi conquistado desde 2017.

“Estou aqui nessa caminhada com Pedro porque sei do seu potencial, vi do que ele é capaz. Na época da pandemia da Covid-19 (coronavírus), um dos momentos mais difíceis da história da humanidade, ele trabalhou na Secretaria de Saúde sem descansar, na virada da vacina, e nos ajudou a controlar a doença. Se ele fez tudo isso pela Saúde, tenho certeza que ele irá fazer muito mais pela cidade toda”.

Pedro, ao falar com a população, agradeceu as palavras de Ashiuchi, e confirmou que não deixará Suzano retroceder. “Agora é hora da gente seguir avançando, nossa cidade precisa continuar com as ações que começaram a quase oito anos com o prefeito Rodrigo. Vou seguir com o trabalho dele, com sua mentoria e conselhos vou dar prosseguimento a este governo que é aprovado por quase 90% da população”, enfatizou o candidato da coligação “Juntos para Suzano seguir avançando”.