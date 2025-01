Pedro Ishi inaugura Casa de Cultura e anuncia novos investimentos em Palmeiras

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, anunciou um “plano audacioso” e afirmou que fará diversos investimentos na região de Palmeiras.

A declaração foi feita na tarde desta quinta-feira (30), durante a inauguração da Casa de Cultura Professor Luiz Antonio da Silva. Foi anunciado, inclusive, mais dois centros culturais para a região sul da cidade, que ficarão em pontos estratégicos visando descentralizar o acesso à cultura.

“Posso adiantar que temos um plano muito audacioso para a região de Palmeiras. É significativo fazer a nossa primeira inauguração em Palmeiras, é uma região que vai ganhar muitas outras obras. Queremos investir em pavimentação, temos a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Palmeiras, o Terminal Rodoviário. São várias obras que queremos inaugurar neste distrito”, disse o prefeito.

Em relação aos centros culturais, o anúncio foi feito pelo secretário de Cultura, José Luiz Spitti. “Muito gratificante estar aqui hoje, porque faz parte de um projeto de mais duas casas de culturas aqui em Palmeiras. Temos essa proposta e vamos triplicar o número de atendimentos. Vamos escolher dois pontos estratégicos para poder abrir mais duas casas de cultura. Vamos descentralizar, possibilitar mais acessibilidade”.

A Casa de Cultura Professor Luiz Antonio da Silva irá oferecer oficinas de violão, teatro, balé, desenho e artesanato, além de ter uma biblioteca em seu interior.

O espaço conta com mais de 300 vagas abertas e as inscrições se iniciam no dia 10 de fevereiro.

De acordo com a Prefeitura, o espaço recebeu melhorias na estrutura elétrica e hidráulica, troca de piso e plantio de grama nas partes da frente e dos fundos. A Casa de Cultura herda o nome do Centro Cultural de Palmeiras, que estava localizado onde está sendo construída a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Palmeiras.

Em entrevista coletiva, o prefeito falou sobre a importância do equipamento para a cultura municipal e para o melhor acesso à população de Palmeiras. “A nossa proposta é fazer a descentralização dos serviços, principalmente de cultura. A Casa de Cultura é um projeto para darmos sequência ao trabalho de descentralização. Vamos instalar em outros locais também. Para a população de Palmeiras é de extrema importância, estamos trazendo a Casa de Cultura e vamos ampliar para poder dar acesso à cultura”, disse.

Balanço

Pedro Ishi ainda fez um balanço sobre o seu primeiro mês como prefeito de Suzano.

“Foi muito intenso. Tivemos uma semana de planejamento. Ampliamos o atendimento às concessionárias, como a EDP, a Sabesp. Fizemos uma proposta para ampliarmos diversos serviços das duas empresas.

Atendemos várias lideranças. Foi muito produtivo. Já no primeiro mês tivemos a inauguração da Casa da Cultura e isso mostra que o governo segue entregando obras, assim como foram os oito anos do Rodrigo (Ashiuchi, ex-prefeito). Mês que vem temos planejadas novas entregas. São 100 dias de muita intensidade e muito trabalho”, disse Pedro Ishi.

Smart Sampa

O prefeito finalizou falando sobre a sua visita à Secretaria de Segurança Urbana da cidade de São Paulo e afirmou que tem a intenção de trazer a ferramenta “Smart Sampa” para Suzano.

“Fizemos a visita e fomos conhecer o sistema, que tem uma alta tecnologia e faz o reconhecimento facial dos procurados da Justiça. O sistema vem trazendo um resultado muito efetivo para a cidade de São Paulo. Tenho a ideia de fazer a instalação do programa Smart para a cidade de Suzano. Queremos trazer aquele modelo de gestão para Suzano, com câmeras, totens, aplicativos de direito, central de monitoramento integrada com a GCM, Polícia Militar e Polícia Civil para a identificação de pessoas que estão foragidas da Justiça na cidade de Suzano”, explicou.

Participaram da cerimônia o prefeito Pedro Ishi, a primeira-dama, Débora Raffoul, além de secretários municipais e vereadores, incluindo o presidente da Câmara, Artur Takayama, e o ex-vereador Antonio Rafael Morgado, o Toninho Morgado, que está atuando como articulador cultural e será responsável pelo espaço. Integrantes da Cultura também marcaram presença sob a condução do titular da pasta, José Luiz Spitti, que, ao lado do prefeito, indicou ser este apenas o primeiro de uma série de novos polos culturais a serem entregues, não só em Palmeiras, que deverá ganhar dois outros equipamentos, como também no restante do município. A apresentação inaugural do local foi feita pela musicista Lilian Fagundes, a Lili.