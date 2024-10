Pedro Ishi lidera e pode vencer no 1º turno, aponta pesquisa Real Time Big Data

O candidato a prefeito Pedro Ishi (PL), da coligação “Juntos para Suzano seguir avançando”, aparece em primeiro lugar na pesquisa do instituto Real Time Big Data com 59% das intenções de voto. O índice é referente ao levantamento estimulado, quando são apresentados os nomes de todos os concorrentes aos entrevistados, e indica a vitória do liberal com ampla vantagem já no primeiro turno. Veja gráfico no final da matéria.

Ao todo, foram ouvidas 800 pessoas do município, com idades a partir de 16 anos, nos dias 1º e 2 de outubro (terça e quarta-feira). A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi encomendada pela empresa 3 Poderes Mídia e Comunicação Ltda. e pela Record TV e registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-04262/2024.

O resultado do levantamento mostra uma diferença de mais de 40 pontos percentuais sobre os principais adversários de Pedro Ishi em votos totais. Walmir Pinto (PV) aparece em segundo lugar com 15%, seguido de Gerice Lione (Podemos), com 13%; Caian Zambotto (PSOL), com 5%; e Sérgio Luis da Silva (Mobiliza), o Sérgio do Povo, com 1%. Nulos e brancos somam 3% e eleitores que não sabem em quem votar ou não responderam totalizam 4%.

Na pesquisa espontânea, quando não são apresentados os nomes dos candidatos que concorrem à sucessão na Prefeitura de Suzano, Pedro Ishi tem 39% das intenções de votos. Em seguida estão Walmir Pinto, com 9%; Gerice Rego Lione, com 7%; outros nomes, com 3%; e Caian Zambotto, com 2%. Já nulos e brancos são 16% e eleitores que não sabem ou não responderam chegam a 24%. Já sobre a possibilidade de votos, 40% disseram que votariam com certeza em Pedro Ishi; 9% em Walmir Pinto; 7% em Gerice Lione; 3% em Caian Zambotto.

Fator Rodrigo Ashiuchi

Para o cientista político Bruno Soller, em entrevista ao Portal R7, a administração do prefeito Rodrigo Ashiuchi tem sido fundamental para a consolidação do candidato do PL na disputa eleitoral. “Pedro Ishi lidera com ampla vantagem sobre seus adversários e hoje é muito favorito em vencer a eleição já no próximo dia 6, com mais de 40 pontos percentuais acima de seus principais adversários, para se tornar o próximo prefeito e dar continuidade a um governo municipal que está sendo bem avaliado pelos suzanenses”, afirmou.

Inclusive, sobre este tema, a pesquisa realizada do instituto Real Time Big Data também destacou a avaliação que os eleitores da cidade fazem da gestão atual. De acordo com o levantamento, 69% aprovam o governo Rodrigo Ashiuchi, enquanto 28% desaprovam e 3% não souberam ou não responderam.