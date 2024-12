Pedro Ishi mantém Elvis Vieira como secretário de Planejamento Urbano e Habitação em Suzano

Os nomes que irão compor o secretariado de Pedro Ishi no início de sua gestão no Poder Executivo a partir do próximo dia 1º seguem sendo apresentados. E nesta quarta-feira (18/12), o prefeito eleito revelou a continuidade do arquiteto Elvis Vieira como titular da pasta de Planejamento Urbano e Habitação, mantendo-o assim no cargo que ocupa desde o início do governo Rodrigo Ashiuchi, em 2017.



Aos 51 anos, Vieira tem graduação, mestrado e doutorado em Arquitetura e Urbanismo, sendo ainda pós-graduado em Gerenciamento Ambiental e doutor em Planejamento Urbano, acumulando outras especializações internacionais como “Desenho Urbano para Cidades Sustentáveis” pela Fundación CEPA - La Plata, da Argentina; “Cidades em Crises e Novas Políticas Urbanas” pela Universitat Autònoma de Barcelona, na Espanha; e “Cidades Inteligentes - Gestão de Infraestruturas Urbanas Inteligentes” pela École Polytechnique Fédérale de Lausanne, na Suíça.



Além da reconhecida capacidade técnica e mais de duas décadas lecionando no ensino superior, o profissional também soma anos de experiência na gestão pública suzanense, tendo sido secretário-adjunto de Política Urbana e diretor de Projetos Públicos entre os anos de 2005 e 2012. Após atuar como diretor de Projetos e Orçamentos na Prefeitura de São José dos Campos por quatro anos, retornou ao município como secretário de Planejamento Urbano e Habitação em 2017, já na gestão Rodrigo Ashiuchi.



Toda a expertise acumulada em termos profissionais e acadêmicos comprova-se com avanços notórios tais quais a elaboração do Plano Diretor de Suzano de 2017, atualizando a versão de 2004 e redefinindo assim as principais estratégias de desenvolvimento urbano e crescimento sustentável da cidade; e a criação do Departamento de Geotecnologia e implantação do Sistema GEOSuzano, com diversas informações georeferenciadas e a expedição de mais de 40 mil Certidões de Diretrizes de forma automatizada e gratuita, possibilitando a obtenção rápida e segura de informações para atrair mais investidores para a cidade.



Neste contexto, outros avanços propiciados pelo setor incluem a elaboração da Lei de Uso Ocupação e Parcelamento do Solo (Luops); a colaboração no desenvolvimento dos Planos de Macrodrenagem e Manejo das Águas Pluviais e de Mobilidade Ativa (Plano Cicloviário); a criação da primeira Zona Especial de Projeto de Intervenção Urbana (ZEPIU-A) da cidade na extensão da avenida Senador Roberto Simonsen; a implantação de instrumentos urbanísticos como o Estudo de Impacto de Vizinhança e Outorga Onerosa do Direito de Construir, possibilitando a captação de aproximadamente R$ 65 milhões em cinco anos; a aprovação de projetos particulares on-line de todo o mundo por meio do Sistema Acto; o desenvolvimento de projetos públicos inteligentes, como a Arena Suzano e a configuração das novas escolas municipais; e a elaboração dos planos de “Espaços Livres e Áreas Verdes” e de “Redução de Ruídos e Ilhas de Calor” junto à Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Mackenzie (FAU-MACK).



O arquiteto pontua que, por meio da confiança de Rodrigo Ashiuchi e de um trabalho de muito esforço e dedicação, o setor também pôde entregar mais de 2 mil matrículas no programa municipal de regularização fundiária. “Fizemos muito pela cidade e, sem dúvida, colaborar com a oferta de mais dignidade e segurança para o plano de vida das tantas famílias contempladas não só com este trabalho, como também com a distribuição de aproximadamente 1,7 mil unidades habitacionais no programa ‘Minha Casa, Minha Vida’, é prova de que fizemos a diferença não só no aspecto atual e no futuro da configuração urbana de Suzano, mas também para seus moradores”, disse ele, destacando ainda que, com a parceria de Pedro Ishi, a pasta seguirá desenvolvendo muito mais projetos.



O futuro chefe do Executivo exaltou a experiência notória de Vieira, pontuando que, com ele, a gestão terá um nome altamente preparado no setor. “O currículo do secretário Elvis Vieira fala por si só, afinal, além de múltiplas capacitações, ele também é uma referência do assunto a nível internacional. Mantê-lo no nosso time é apostar na continuidade e seguir confiando em um nome de gabarito para guiar uma pasta que contribuiu grandemente para a evolução do município na gestão Rodrigo Ashiuchi”, elaborou.



Segundo o prefeito, Suzano trilha a passos largos na direção de um grande futuro e, para isso, manter um desenvolvimento urbano ordenado e responsável passa diretamente pelo trabalho de Vieira e sua equipe. “Com o Pedro Ishi como prefeito, o governo seguirá trabalhando rumo ao primeiro centenário de Suzano, afinal, embora faltem 25 anos para 2049, precisamos manter a reestruturação do município em termos urbanos, geográficos e sustentáveis para que tenhamos uma cidade ainda melhor lá na frente. O Elvis Vieira foi meu titular por todos esses anos e, por isso, ao lado do Pedro Ishi, tenho total confiança em seu trabalho em mais um mandato”, comentou Ashiuchi.



Perfil



Elvis José Vieira tem 51 anos e é natural de Poá. Casado com Larissa Sampaio, ele é graduado em Arquitetura e Urbanismo, pela Universidade Braz Cubas (UBC); pós-graduado em Gerenciamento Ambiental, pela UBC; e mestre e doutor em Arquitetura e Urbanismo, pela Universidade de São Paulo (USP), sendo ainda especializado em “Desenho Urbano para Cidades Sustentáveis” pela Fundación CEPA - La Plata, da Argentina; “Cidades em Crises e Novas Políticas Urbanas” pela Universitat Autònoma de Barcelona, na Espanha; e “Cidades Inteligentes - Gestão de Infraestruturas Urbanas Inteligentes” pela École Polytechnique Fédérale de Lausanne, na Suíça.



Entre 2000 e 2023, lecionou na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UBC e na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Paulista (Unip), acumulando ainda participações notórias na comunidade acadêmica ao ser um dos colaboradores do livro “Diseño Urbano y sus aproximaciones desde la forma, el espacio y el lugar”, da Universidad Austral de Chile (2015); e autor do prefácio do livro “Derecho a la Ciudad y Vivienda”, tendo ainda trabalhos relacionados à Arquitetura e ao Urbanismo publicados em países como Portugal, Chile e Equador, além de ter ministrado palestras sobre o assunto no Equador, Colômbia, Chile, México, França, Portugal e Itália.



Sua carreira pública inclui experiências como secretário-adjunto de Política Urbana e diretor de Projetos Públicos de Suzano entre os anos de 2005 e 2012, e diretor de Projetos e Orçamentos da Prefeitura de São José dos Campos entre 2013 e 2016. Retornou a Suzano em 2017 para atuar como secretário municipal de Planejamento Urbano e Habitação e, posteriormente, como coordenador da Câmara Técnica de Planejamento Regional do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat).



Por seu desempenho de referência na gestão pública e no desenvolvimento de Suzano, Vieira foi condecorado pela Câmara Municipal com o Título de Cidadão Suzanense em dezembro de 2023.