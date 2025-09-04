Envie seu vídeo(11) 4745-6900
quinta 04 de setembro de 2025

Jornal Diário de Suzano - 03/09/2025
Cidades

Pedro Ishi recebe equipe da AD Suzano bicampeã da Copa Condemat+ de Futsal

Atletas visitaram o gabinete do chefe do Poder Executivo nesta terça-feira (02/09); equipe sub-18 venceu final em Arujá por 2 a 0 e trouxe mais uma taça para a cidade

03 setembro 2025 - 22h15Por de Suzano
Pedro Ishi recebe equipe da AD Suzano bicampeã da Copa Condemat+ de FutsalPedro Ishi recebe equipe da AD Suzano bicampeã da Copa Condemat+ de Futsal - (Foto: Mauricio Sordilli/Secop Suzano)

O prefeito Pedro Ishi recebeu nesta terça-feira (02/09) a equipe sub-18 da Associação Desportiva Suzano (AD Suzano), que se sagrou campeã da Copa Condemat+ de Futsal, organizada pelo Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat+), ao bater o Arujá por 2 a 0 na grande final do torneio. O encontro ocorreu no gabinete do chefe do Poder Executivo, no Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa, no centro.

O jogo do título foi realizado na casa adversária, o Ginásio Municipal Antônio Carlos Mendonça, na última quinta-feira (28/08). A conquista teve sabor especial, não apenas pelo desempenho impecável dos atletas - que terminaram a campanha sem nenhuma derrota -, mas também pelo brilho individual do jovem Victor Salomão, de apenas 16 anos, autor dos dois gols que decidiram a final. Com talento, velocidade e precisão, o garoto foi fundamental para a vitória e já desponta como uma promessa do futsal suzanense.

Sob o comando do técnico Rodrigo Militão, a AD Suzano mostrou organização, disciplina tática e muito espírito coletivo. O presidente da equipe, Victor Sousa, destacou o empenho de todos os envolvidos no projeto, que inclui ainda a dedicação da auxiliar técnica Marilene Pio Nogueira, a Dona Maria, considerada uma das figuras mais queridas e respeitadas do grupo. Para eles, o bicampeonato é fruto de trabalho árduo e da união entre atletas, comissão técnica e diretoria.

Os campeões foram recebidos no gabinete do prefeito de Suzano em um ato de reconhecimento ao esforço e ao talento do time. O chefe do Executivo municipal parabenizou os atletas, o técnico, a comissão e a diretoria pelo feito, ressaltando a importância do esporte como ferramenta de transformação social. "Essa vitória é da nossa cidade e um grande presente para todos nós. O melhor de tudo é que a equipe encerrou o campeonato sem nenhuma derrota, mostrando que garra e união são fundamentais dentro e fora das quadras", disse Ishi.

O secretário municipal de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho, que acompanhou de perto a trajetória do time, comemorou o título e destacou o impacto positivo que a conquista gera para o município. "É uma alegria imensa ver nossos meninos representando Suzano com tanta determinação e conquistando mais uma taça. O bicampeonato da Copa Condemat+ prova que o esporte de base em nossa cidade está no caminho certo, revelando talentos e, principalmente, formando cidadãos. Esse resultado é reflexo de muito trabalho, dedicação e amor ao esporte", afirmou.

