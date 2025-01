Pedro Ishi vai às ruas para acompanhar trabalho de limpeza

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, foi às ruas nesta quinta-feira (09/01) para acompanhar de perto o trabalho de limpeza que está ocorrendo na cidade, com o objetivo de evitar acúmulo de resíduos e garantir o adequado escoamento das águas da chuva. Ao lado do secretário de Manutenção e Serviços Urbanos da cidade, Samuel Oliveira, o chefe do Executivo municipal conferiu a mobilização das equipes na estrada Antônio Jorge, assim como no Parque Maria Helena e na estrada Katsumata, no Jardim Caxangá.

As atividades de zeladoria estão sendo reforçadas nas localidades próximas a rios, córregos e valas, contemplando ainda os pontos viciados e ações relacionadas à reforma de galerias subterrâneas, trato da rede de galerias de águas pluviais, valas de drenagem e desobstrução de bueiros.

O primeiro ponto de parada desta quinta-feira (09/01) foi a estrada Antônio Jorge, onde houve a limpeza de áreas com descarte ilegal de lixo. “Pelo menos quatro caminhões foram necessários para a retirada dos dejetos da via, que foram jogados ali de forma ilegal, somando aproximadamente 40 toneladas de resíduos sólidos. Estamos reforçando o monitoramento para que todos aqueles que praticarem o crime sejam punidos”, informou o secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos.

De lá, as autoridades se dirigiram ao Jardim Caxangá para acompanhar os trabalhos de limpeza de uma vala de drenagem. “Por esse canal passa toda a água de chuva do bairro sentido o rio Guaió. Por isso, é importante manter ele sempre limpo e com o fluxo livre, sobretudo em períodos de chuvas”, destacou Oliveira.

Por fim, o prefeito e o secretário estiveram na Vila Maluf vistoriando os trabalhos de limpeza de bueiros e bocas de lobo. Só nesta quinta-feira, as equipes promoveram a manutenção e a limpeza de 68 bueiros.

O cronograma prevê ações em mais de 20 localidades. Além das áreas citadas, os serviços alcançarão ainda os bairros Parque Maria Helena, Vila Maria Helenice, Vila Maria de Maggi, Vila Fátima, Parque Buenos Aires, Parque Palmeiras, Condomínio das Palmas, Jardim Petrópolis, Cidade Edson, Jardim Ana Rosa, Jardim Altos de Suzano, Jardim Leblon, Tabamarajoara, Vila Helena, Raffo, Jardim Imperador, Jardim dos Ipês, Conjunto Residencial Iraí, Cidade Cruzeiro do Sul e Residencial Suzano.

No mês de dezembro, foi registrada a limpeza de 1.675 bueiros limpos e removidas 180 toneladas de valas e rios, além de outras 334 toneladas de pontos viciados. No mês passado, também foi finalizado o primeiro ano de ações relativas ao desassoreamento do Lote 4B - Rio Tietê, no trecho Suzano-Poá, de onde foram retirados 120.504,62 metros cúbicos de resíduos e outros 9.535,25 metros cúbicos de vegetação.

A Prefeitura de Suzano está mobilizada para executar o Plano Verão, em andamento desde o início do mês passado. Na última terça-feira (07/01), o chefe do Executivo reuniu secretários de sete pastas e o Fundo Social de Solidariedade em seu gabinete, no Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa, para discutir as frentes que estão sendo desenvolvidas na cidade, assim como as orientações a serem intensificadas junto à população quanto aos procedimentos adequados de descarte de materiais.

O diálogo entre os responsáveis por cada um dos setores tem o objetivo de deixar todos a par das atividades que vêm sendo executadas pelas diferentes pastas envolvidas no trabalho, visando à colaboração mútua entre as equipes especializadas da prefeitura, para suporte à população de forma contínua e ininterrupta.

O secretário afirmou que a atuação nas ruas está acontecendo de forma contínua, para evitar o acúmulo de resíduos nos pontos de escoamento das águas. “Temos intensificado nossa força de trabalho nos locais que ficam próximos dos corpos d’água, mas estamos atentos e trabalhando por todos. Durante o período das chuvas, sabemos da importância de ter especial cuidado nos pontos viciados e bueiros, para manter a população tranquila”, disse Oliveira.