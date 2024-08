Pedro Ishi visita lideranças políticas e de bairros de Suzano

O candidato a prefeito de Suzano Pedro Ishi (PL) visitou, neste final de semana, lideranças políticas e de bairros. Os encontros ocorreram para conversar com as pessoas e fortalecer o apoio aos candidatos da maior coligação partidária do município nesta eleição, “Juntos para Suzano seguir avançado”, composta por PL, PSD, MDB, PP, DC, Republicanos, União Brasil, PRD, Avante e PSB.

Na primeira agenda, sábado de manhã (17/08), Pedro e o candidato a vice-prefeito Said Raful (PSD) participaram de reuniões com lideranças no Jardim Suzano ao lado do vereador e candidato à reeleição Max Eleno Benedito (PL), o Max do Futebol. Na Vila Amorim a visita ocorreu com Jaime Siunte (Avante), parlamentar que também tentará sua continuidade na Câmara de Suzano. Por sua vez, no Jardim Monte Cristo o encontro foi com o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) e com Denis Claudio da Silva (PSD), o Denis Filho do Pedrinho do Mercado. Já na região central, Pedro esteve com o candidato a vereador André Chiang (PL).

No período da tarde, as visitas ocorreram na Vila Ipelândia, no Jardim Gardênia Azul – onde fica o comitê do candidato a vereador Ernandes da Fonseca Delfino (PRD), o Nande – e novamente no Jardim Monte Cristo. O dia de campanha terminou no distrito de Palmeiras, com apoiadores do bairro do Caulim, contando com a presença do vereador e candidato à reeleição Antonio Rafael Morgado, o Professor Toninho Morgado (PSD). Mais tarde, no Jardim da Saúde, Pedro participou de um encontro com lideranças religiosas do bairro.

No domingo (18/08), as atividades começaram no Jardim Revista com o vereador e candidato à reeleição André Marcos de Abreu (PSD), o Pacola. Logo após, Pedro participou de um “adesivaço” do também parlamentar Leandro Alves de Faria (PL), o Leandrinho, e visitou a candidata Valdelina Eloisa da Cruz (PSB), a Val Pretinha, seguindo para o Parque Maria Helena, onde prestigiou uma missa na Paróquia Santa Helena. Ainda pela manhã, esteve também no lançamento da candidatura de Mara Bertaiolli (PL) à Prefeitura de Mogi das Cruzes.

O candidato também participou de reuniões com lideranças do bairro Miguel Badra e promoveu encontros com apoiadores da região central de Suzano, inclusive com uma visita ao comitê do candidato a vereador Benedito dos Santos Moraes (MDB), o Inhame. Na sequência, Pedro passou pela Vila Figueira, onde se encontrou com o também candidato a vereador Elias Roberto da Silva (PRD), o Elias Roberto da Associação, e pelo Jardim Colorado, para prestigiar o aniversário da Igreja Batista Adorando a Jesus.

Nesta segunda-feira (19/08), a semana se iniciou com um “bandeiraço” na Praça Cidade das Flores, que reuniu diversos apoiadores no período da tarde. “Percorremos diversas ruas e sentimos o carinho das pessoas e o desejo delas para que possamos continuar fazendo um bom trabalho. Estes foram apenas os primeiros dias com o Pedro já como candidato. Vamos andar muito mais pela nossa cidade e conversar com a população para divulgar as nossas propostas para que Suzano continue crescendo”, afirmou o prefeito Rodrigo Ashiuchi.

Animado com o início da campanha eleitoral, Pedro destacou que ouviu todas as pessoas que o abordaram na rua. “Fiquei muito feliz com esse primeiro corpo a corpo como candidato, momento em que conversamos com os moradores e discutimos sobre como podemos manter Suzano nos trilhos do desenvolvimento”, finalizou o candidato.