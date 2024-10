Pelo menos 710 urnas serão utilizadas em Suzano no domingo

Ao todo, serão utilizadas ao menos 710 urnas nas eleições municipais de 2024 em Suzano, de acordo com os cartórios eleitorais da cidade, as zonas eleitorais 181 e 415. Caso seja necessário, as zonas contam com 75 urnas reservas.

Na 415ª Zona Eleitoral, são 312 seções de votação divididas em 37 locais de votação. São 33 urnas reservas para emergências.

Enquanto isso, a 181ª Zona Eleitoral conta com 398 seções e 52 locais de votação. O número de seções aumentou em relação à última eleição por conta do aumento de eleitores. A zona tem aproximadamente 42 urnas separadas para reserva.

“Preparamos um pouco mais de urnas para contingência, caso precise trocar alguma no dia da eleição. São separadas aproximadamente 440 urnas”, explicou Carla Carvalho, responsável pelo cartório.

De acordo com Carla, a utilização da biometria não é obrigatória. “Haverá biometria para quem tem cadastrada. Quem não se cadastrou poderá votar mesmo assim. A intenção é sempre ter 100% das pessoas usando a biometria, mas depende da população procurar a Justiça Eleitoral quando o cadastro está aberto”, disse.

A responsável explicou, ainda, a importância da biometria no cadastro eleitoral. “Na esfera da Justiça Eleitoral, a biometria é utilizada na identificação de eleitores na hora da votação, mediante a leitura da impressão digital. Assim, ela garante que nenhuma pessoa vote no lugar de outrem”.