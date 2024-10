Percentual da vitória de Pedro Ishi supera o apontado nas pesquisas

O percentual da vitória de Pedro Ishi, de mais de 80%, nas eleições em Suzano superou o apontado nas pesquisas de intenção de votos. Na pesquisa publicada no dia 4 de outubro, Pedro Ishi (PL), da coligação “Juntos para Suzano seguir avançando”, aparecia em primeiro lugar, segundo o Instituto Real Time Big Data com 59%.

Na Paraná Pesquisas de junho, ele tinha 55,4%.

Na Real Time o índice era referente ao levantamento estimulado, quando são apresentados os nomes de todos os concorrentes aos entrevistados, e indica a vitória do liberal com ampla vantagem já no primeiro turno.

Ao todo, foram ouvidas 800 pessoas do município, com idades a partir de 16 anos, nos dias 1º e 2 de outubro (terça e quarta-feira). A margem de erro era de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi encomendada pela empresa 3 Poderes Mídia e Comunicação Ltda. e pela Record TV e registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-04262/2024.

Na pesquisa espontânea, quando não são apresentados os nomes dos candidatos que concorrem à sucessão na Prefeitura de Suzano, Pedro Ishi tinha 39% das intenções de votos.

Para o cientista político Bruno Soller, em entrevista ao Portal R7, a administração do prefeito Rodrigo Ashiuchi foi fundamental para a consolidação do candidato do PL na disputa eleitoral.