Planos de Governo dos 5 candidatos somam 122 páginas de propostas

Os planos de Governo dos cinco candidatos a prefeito de Suzano somam juntos 122 páginas de propostas para Suzano com ênfase em educação, saúde e segurança. O DS traz, na edição deste domingo, resumo de tópicos contidos no material enviado pelos candidatos à Justiça Eleitoral.

Nas próximas edições, o DS pretende “esmiuçar” as propostas por áreas divulgando em reportagens especiais.

O Plano de Governo do candidato Caian Zambotto (PSOL) é denominado de "Suzano 50" e fundamentado em três pilares: experiência, cuidado e futuro.

Se inicia com Política Urbana, Meio Ambiente e Direito à Cidade.

Também traz ações de Política Urbana, Meio Ambiente e Direito à Cidade; Saúde; Educação; Desenvolvimento Econômico e Inclusão Social; Cultura e Identidade Social; Segurança, Defesa Social e Direitos Humanos; Esporte e Desenvolvimento Humano, e Assistência Social. O plano tem 51 páginas.

O plano da candidata Gerice Lione (Podemos) prevê eixos “a partir de diagnóstico situacional sobre as políticas públicas da cidade”. O plano de governo apresenta diretrizes, segundo apresentação, “para a realização da administração executiva do Município de Suzano para a gestão 2025/2028”.

O plano prevê participação popular; serviços descentralizados; “grande” avanço digital; transparência moderna e de fácil acesso;segurança alimentar; desenvolvimento social, econômico sustentável; plano municipal de transição; plano municipal de divisas; plano de valorização do servidor, e estudo e elaboração do Plano de Cargos e Carreiras. O programa de governo de Gerice tem 20 páginas.

O plano de governo de Pedro Ishi (PL) está dividido nas seguintes áreas: Educação; Saúde Pública, Bem-Estar e Qualidade de Vida; Planejamento Urbano e Habitação; Assistência e Desenvolvimento Social; Cultura e Turismo; Esporte e Lazer; Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos; Desenvolvimento Econômico; Mobilidade Urbana; Relações Institucionais e Gestão; Segurança Cidadã, e Meio Ambiente.

Na educação, por exemplo, o candidato do PL promete criar 1,5 mil novas vagas em creches, seja na rede própria ou indireta (creches comunitárias), visando zerar a fila de espera em todas as regiões. Pedro Ishi destinou 15 páginas para falar de suas propostas.

O candidato Sérgio do Povo (Mobiliza) prioriza educação, saúde e segurança. Na saúde, por exemplo, ele pretende informatizar todo o sistema de saúde e na educação inserir o ensino digital. A plano dele tem 7 páginas.

O programa do candidato Walmir Pinto (PV) delineia “uma visão abrangente para a administração municipal de 2025 a 2028, baseada em diálogos diretos com os cidadãos suzanenses e um estudo minucioso das suas principais necessidades”, diz ele na apresentação.

O plano é composto por três eixos centrais: Cidade Sustentável, Cidade Tecnológica e Cidade Humanizada. Walmir propõe uma modernização institucional, parcerias com instituições públicas e privadas, descentralização de serviços públicos, e a redução de despesas administrativas. “Além disso, destaca-se a prioridade na Educação, Saúde e Segurança Pública, com o objetivo de ampliar e melhorar os serviços existentes e focar no objetivo de Cidade Inteligente”. São 29 páginas destinadas por Walmir para falar de seu programa de governo.